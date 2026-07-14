“A Benja no lo dejamos saltar cuando cantan ‘el que no salta es un inglés’”, dijo la pareja de Enzo Fernández

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, le bajó el tono al cruce entre Argentina e Inglaterra en la previa de la semifinal del Mundial 2026, que se disputará este miércoles en Atlanta.

“No tenemos enemistad, es un país que nos dio mucho”, expresó la influencer, en referencia a Inglaterra, donde Enzo Fernández desarrolló parte importante de su carrera en los últimos años.

Cervantes se refirió al clima que rodea al partido y marcó una postura distinta a la de la rivalidad más encendida que suele aparecer entre los hinchas argentinos. Además, contó una intimidad familiar relacionada con Benjamín, el hijo que tiene con el mediocampista de la Selección argentina.

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“A Benja, mi hijo, no lo dejamos saltar cuando cantan ‘el que no salta es un inglés’”, reveló.

El comentario rápidamente generó repercusión porque contrasta con el tono más pasional que muchos hinchas adoptan en la previa del duelo ante Inglaterra, uno de los partidos más cargados de simbolismo para la Selección argentina.

Mientras la familia del volante acompaña al equipo en Estados Unidos, Enzo Fernández se prepara para una semifinal clave en el camino de Argentina hacia una nueva final del mundo.

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un cruce que volverá a unir fútbol, memoria e historia, pero que desde el entorno del plantel también buscan vivir con respeto y sin trasladar la rivalidad más allá de la cancha.