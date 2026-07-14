La final entre Huracán y Liniers irá el domingo, a las 11

Teniendo en cuenta que Argentina pueda jugar sábado a o domingo por la tarde en el Mundial, la Liga del Sur definió que la final del certamen Apertura entre Huracán y Liniers se juegue el domingo, a las 11.

El Onofre Pirrone de Tiro Federal será el escenario para la definición del primer tramo de la temporada en la máxima división del fútbol doméstico.

El Globo ocupará la tribuna local y el Chivo la visitante.

En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, se ejecutarán penales.

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Huracán fue el ganador del tramo regular y Liniers se quedó con los playoffs, tras vencer al elenco de Mauro Brunelli por 1 a 0 en cancha de Sansinena.

El vencedor del choque del domingo se asegurará, como mínimo, finales para determinar al campeón anual.