Ravier aseguró que Milei fue sacado de contexto con Thatcher y defendió su plan de estabilización

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que el presidente Javier Milei fue sacado de contexto cuando tuvo expresiones de elogios sobre la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y aclaró: "Valora su plan de estabilización".

"Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica", aclaró en conferencia de prensa.

Luego, Ravier resaltó: "Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller (Pablo) Quirno lo manifiesta de manera permanente".

Reforma de la Carta Orgánica

Consultado por el proyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BRCA), Ravier indicó que el texto todavía está en estudio y en manos del presidente de la entidad, Santiago Bausili.

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Ante esta situación, Ravier indicó que aún "no hay fecha" para el giro al Congreso ni tampoco está definido por qué Cámara ingresará. Consultado por la propuesta de "shutdown" del Estado, Ravier admitió que "genera dudas".

"Se que genera dudas, porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales", afirmó el portavoz y añadió que durante esa eventual medida se mantendrían "los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades".

Crecimiento de la morosidad

El portavoz explicó que la no existencia de créditos durante muchos años llevó a los bancos a que se "pierdan carpetas crediticias" lo que implica que se dejó de hacer seguimiento de garantías, ingresos y capacidad de repago.

Ravier consideró que los bancos deben volver a aprender a evaluar cómo otorgar préstamos. "Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos", añadió el vocero.

Ravier enfatizó que ahora "las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos" porque no se puede "llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado".

"Los individuos tenemos que aprender a cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito y hasta qué cuota podemos pagar". Por otro lado, Ravier afirmó que los salarios han comenzado un proceso de recuperación desde marzo, aunque admitió que puede ser que "no sea continuo".

El viaje de Viola al Mundial

Sobre el viaje del viceministro de Justicia, Santiago Viola, al Mundial de fútbol, Ravier dijo que fue por una "decisión personal" para lo cual "se tomó cuatro días de licencia".

Aclaró que Milei solo instruyó a no asistir al evento a los funcionarios con rango de ministros, pero no a los que tienen cargos inferiores. (NA)