Nuevo plan de ARCA para pagar deudas en hasta 18 cuotas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó un nuevo plan de pagos destinado a monotributistas y micro, pequeñas y medianas empresas para cancelar deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2026, inclusive.

El organismo instrumentó el régimen especial de facilidades mediante la resolución 5875, publicada este martes en el Boletín Oficial. El monto mínimo de cada cuota y del pago a cuenta será de $50.000.

El plan dispone regularizar deudas impositivas, aduaneras y de recursos de la seguridad social hasta en 18 cuotas. La medida apunta a facilitar “el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

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Cómo son los planes de pagos de ARCA para regularizar deudas para pymes y monotributistas

Los sujetos alcanzados por el nuevo plan de pagos son MiPyME, pequeños contribuyentes del Monotributo y entidades sin fines de lucro.

La adhesión podrá realizarse desde el 15 de julio hasta el 30 de octubre. Abarca a deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2026, inclusive.

“La regularización no implica la reducción de intereses, ni la liberación de las correspondientes sanciones”, remarcó el organismo recaudador.

La cantidad máxima de cuotas de los planes de facilidades de pago, se determinará según el tipo de contribuyente al momento de la consolidación de los mismos. La tasa de interés mensual será de 2,75%.

Monotributistas, pymes y entidades sin fines de lucro. Podrán acceder a planes de hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas y de la seguridad social; y de hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones. En ambos casos, el porcentaje de pago a cuenta es del 5%.

Medianas empresas (tramo 1 y 2). Tendrán acceso a planes de hasta 15 cuotas para obligaciones impositivas y de la seguridad social y de hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones, con un pago a cuenta del 10%.

El monto mínimo de cada cuota y del pago a cuenta será de $50.000.

Plan de pagos ARCA: qué deudas se pueden regularizar y cómo adherir

A partir del 15 de julio estará disponible la adhesión al plan de pagos a través del servicio Mis Facilidades, al que se ingresa con clave fiscal en la página oficial de ARCA.

Luego, el interesado debe seleccionar la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30/06/2026”.

Por último, se debe consolidar la deuda, abonar el pago a cuenta correspondiente (5% o 10%, según el tipo de contribuyente) y confirmar la presentación del plan.

De acuerdo con el nuevo plan de facilidades de pago de ARCA, se podrán cancelar las siguientes deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2026:

Obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social;

Retenciones y percepciones impositivas.