Esquiar en Bariloche ya cuesta más que en Andorra: cuánto vale el pase diario en el Cerro Catedral

Esquiar en el Cerro Catedral, el centro de deportes invernales más grande de Sudamérica, ya cuesta más que hacerlo en Andorra, uno de los destinos de nieve más importantes de Europa. El pase diario alcanzó los $160.000, un valor que equivale a unos US$110 en la comparación realizada por viajeros.

La diferencia volvió a poner el foco sobre el costo del turismo de nieve en Argentina, en una temporada que además comenzó con escasas nevadas en varios centros invernales y con expectativas moderadas entre operadores y visitantes.

El Cerro Catedral comparte el primer lugar entre los pases más caros del país junto con Cerro Chapelco, ambos con una tarifa de $160.000 por jornada. Apenas por debajo aparece Las Leñas, con un valor de $158.000.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La comparación tomó fuerza luego de que distintos viajeros señalaran que un pase diario en Andorra cuesta actualmente entre US$80 y US$90, por debajo del valor que debe pagar un esquiador para acceder a las pistas del principal centro invernal de Bariloche.

A los pases se suman otros gastos importantes como el alquiler del equipo, las clases, la gastronomía y el alojamiento, por lo que una jornada completa de esquí puede superar los $200.000 por persona en los complejos más exclusivos.

Cuánto cuesta esquiar en los principales centros de nieve de Argentina

El ranking de precios para la temporada 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Cerro Catedral (Río Negro): $160.000.

Cerro Chapelco (Neuquén): $160.000.

Las Leñas (Mendoza): $158.000.

Cerro Bayo (Neuquén): $111.000.

Cerro Castor (Tierra del Fuego): $104.800.

La Hoya (Chubut): $100.000.

Lago Hermoso Ski Resort (Neuquén): $89.000.

Laderas Cerro Perito Moreno (Río Negro): $89.000.

Glaciar Martial (Tierra del Fuego): $70.000.

Entre el pase más caro y el más económico existe una diferencia de $90.000 por día, una brecha que obliga a planificar el presupuesto antes de elegir destino.

Más allá del precio, quienes organizan unas vacaciones en la nieve también evalúan otros factores como la cantidad de pistas habilitadas, la calidad de la nieve, los medios de elevación y los servicios disponibles en cada complejo.

En ese contexto, la comparación entre Bariloche y Andorra volvió a instalar el debate sobre el costo del turismo en Argentina, donde en algunos casos ya resulta más caro acceder a un centro de esquí local que hacerlo en uno de los destinos más reconocidos de Europa. (N/A)