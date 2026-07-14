La variante con la que podría sorprender Scaloni de cara a la semifinal contra Inglaterra

La Selección argentina se enfrentará este miércoles a su par de Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni tendría pensado sorprender con una variante en la mitad de la cancha.

El jugador que fue titular en todos los partidos y que podría salir en el de este miércoles sería Rodrigo de Paul.

En su lugar aparecen dos nombres: se trata de Nicolás González y Giuliano Simeone, dos jugadores con características muy similares, ya que poseen una gran velocidad y mucha voluntad para colaborar en la defensa.

A lo largo del torne, González fue la primera opción de cambio para Scaloni, ya que ingresó desde el banco de suplentes contra Argelia, Austria, Cabo Verde, Egipto y Suiza.

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Además, se barajó la posibilidad hasta último momento de que dijera presente desde el inicio en el enfrentamiento con Egipto, por los octavos de final.

Simeone, por su parte, tuvo muy poca actividad en este Mundial. El volante ofensivo de 23 años solo sumó minutos ante Jordania, en el cierre de la fase de grupos, en un encuentro donde estuvo desde el arranque.

El resto del equipo sería el mismo que frente a Egipto y Suiza, con Emiliano Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa. Ya en la mitad de la cancha estarán Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, además del que gane la pulseada entre De Paul, González y Simeone.

Finalmente, la delantera estaría conformada por Lionel Messi y Julián Álvarez, quien viene de convertirle un golazo a Suiza en el segundo tiempo extra.