El sello de Jonathan Carunchio para un campeón de película en futsal

La Estación se consagró campeón del Torneo Apertura de futsal de la Liga del Sur tras derrotar a Villa Mitre por 4 a 3 en la definición por penales, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. El encuentro, disputado ante un gran marco de público, tuvo un desenlace electrizante, habida cuenta que el conjunto ferroviario alcanzó el empate cuando restaban apenas 20 segundos para el cierre y terminó festejando el primer título de la temporada.

El gran protagonista de la final fue Jonathan Carunchio, quien convirtió los dos goles de La Estación a poco del final del partido y también abrió la serie de penales con un remate convertido. Para Villa Mitre marcaron Luciano Laborde y Agustín Pullini.

"No venía teniendo un buen partido. Jugamos con arquero-jugador los últimos cinco minutos y fui el protagonista gracias a mis compañeros. Hicimos el descuento y faltando 20 segundos empatamos. Fue hermoso; la cancha estaba llena y fue una mezcla de sensaciones muy linda", relató el goleador tras la consagración, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play.

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Desde los doce pasos, La Estación mostró mayor eficacia y selló el 4 a 3 que le permitió coronar un semestre en el que también había sido el mejor equipo de la fase regular.

"Trabajamos mucho para esto. Mantuvimos la base del plantel y este año llegaron algunos refuerzos importantes. En temporadas anteriores quedábamos afuera por pequeños detalles y esta vez pudimos dar el paso que nos faltaba", señaló Carunchio.

La conquista tiene un valor especial para "El Ferroviario", ya que además de adjudicarse el Apertura y asegurarse un lugar en la final por el título de la temporada, La Estación obtuvo la clasificación para la próxima edición de la Copa Argentina y la Liga Nacional de Futsal.

"Es un momento histórico porque es el primer campeonato que consigue el club. Ahora hay que disfrutarlo, pero también pensar en lo que viene, porque ser campeón implica una responsabilidad mayor", afirmó el goleador.

Con diez años de trayectoria en el futsal bahiense, Carunchio también destacó el crecimiento de la disciplina.

"Antes había una diferencia importante con los equipos del sur del país. Hoy Bahía Blanca les compite de igual a igual, el nivel creció muchísimo y eso se refleja en estos logros", sostuvo.

La Estación cerró así un semestre ideal, porque fue el equipo más regular del torneo y terminó celebrando un título que ya ocupa un lugar destacado en la historia del club.

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