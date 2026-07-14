Una delegación de peso: Bahía volvió del Torneo Argentino con 10 títulos

Con 10 campeones argentinos, tres subcampeones, un tercer puesto y cinco récords nacionales, la Asociación Bahiense de Pesas fue una de las delegaciones más destacadas del Campeonato Argentino de Powerlifting y Fuerza en Banco, disputado en Buenos Aires con la participación de unos 500 deportistas de todo el país.

Entre las actuaciones más sobresalientes se destacó Tatiana Giménez, quien se consagró campeona en la categoría Open hasta 63 kilos con un total de 413 kilos y estableció un récord nacional en press de banca con 88 kilos.

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También lograron récords nacionales Ana Haag, subcampeona en Open hasta 69 kilos con un total de 405 kilos y una marca de 182,5 kilos en peso muerto; Sheila González, segunda en la categoría Open +84 kilos con 463 kilos de total y un récord de 203 kilos en peso muerto.

También Benjamín Rosenzvaig, campeón Junior Classic hasta 53 kilos con 347,5 kilos de total y récord argentino de sentadilla con 130 kilos; y Julián Gutiérrez, vencedor en Junior Classic +120 kilos con 615 kilos de total y un nuevo récord nacional de sentadilla con 260 kilos.

Otro de los grandes protagonistas fue Ramiro Giménez, quien obtuvo el primer puesto en la categoría Open hasta 93 kilos con un total de 755 kilos y, además, fue distinguido como el mejor competidor Open masculino por coeficiente.

Los restantes resultados

-Giuliana Rodríguez: 2.º puesto en Open hasta 76 kilos, con 420 kilos de total.



-Aluhe Gregori: 3.º puesto en Junior hasta 59 kilos, con 460 kilos de total.



-Tomás Navarrete: 607,5 kilos de total en Junior hasta 93 kilos.



-Joel Deparis: 1.º puesto en Classic Máster 1 hasta 83 kilos, con 560 kilos de total.



-Christian Reyes: 1.º puesto en Fuerza en Banco Classic Máster 2 hasta 83 kilos, con 105 kilos.



-Pablo Bárbara: 480 kilos de total en Equipado Máster 1 hasta 83 kilos, con marcas de 165 kilos en sentadilla, 120 en banco y 195 en peso muerto.



-Pablo Rivera: 1.º puesto en Powerlifting Equipado Máster 2 hasta 93 kilos.

-Verónica Rengelman: 1.º puesto en Fuerza en Banco Classic, categoría +84 kilos Máster 1.



-Carolina Parigiani: 1.º puesto en Fuerza en Banco Clásico Open +84 kilos y 9.º puesto en Powerlifting Clásico.

Por otra parte, la Asociación Bahiense de Pesas obtuvo el tercer Puesto por Equipos y Asociación.

Con estos resultados, la Asociación Bahiense de Pesas ratificó su protagonismo a nivel nacional, aportando una de las delegaciones más exitosas del campeonato y sumando títulos, podios y récords que reflejan el crecimiento sostenido de la disciplina en Bahía Blanca.