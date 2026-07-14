Pitu Blázquez: qué hizo cuando le hackearon el mail, cómo subsiste y el sueño de ver Argentina-Inglaterra

En el partido contra México, durante el Mundial de Qatar, el bahiense Pitu Blázquez prometió junto con otros siete amigos viajar a esta Copa del Mundo. Finalmente, por diferentes motivos, fue el único que cumplió.

Y allá está el reconocido acróbata aéreo que saltó a la popularidad en su paso televisivo por "Talento Argentino" y "Combate", disfrutando y sufriendo al mismo tiempo, trabajando para adquirir una entrada y poder ver Argentina-Inglaterra.

"Lo que estoy viviendo es una película. Es mi primer Mundial. Hace cuatro años prometí y planifiqué todo para venir y, sin embargo, cuando llegué me encontré con un montón de sorpresas, una de las más importantes fue lo caras que son las entradas", contó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Una vez instalado, fue superando diferentes obstáculos.

"Después, me empezaron a suceder un montón de cosas que decoraron un poco el viaje, aunque desde que me levanto empiezo a sufrir", contó.

Y fue enumerando, por caso, lo que le sucedió en la previa al partido con Suiza.

"Había laburado de 7 de la mañana a 12 de la noche para poder comprar la entrada. En el banderazo me había ido bien vendiendo Coca. Pude comprar la entrada, pero me hackearon la cuenta de mail y me la robaron", recordó.

En medio del llanto y el desconsuelo, Pitu pensó en ir a la cancha para intentar hablar con alguien de FIFA. Y camino al estadio pasó por una comisaría de Kansas para hacer la denuncia.

"Había una mujer y me empezó a pedirme datos, volvió a entrar a mi cuenta, me la desbloqueó y me recuperó la entrada. Así que terminé abrazando a la policía, llorando en la comisaría, pero hasta que no pasé el molinete estaba temblando. Por suerte el final fue feliz", dijo sonriente.

Hoy mismo, en la previa al banderazo argentino, también optó por la venta de gaseosa, aunque otro imponderable lo hizo sufrir.

"Alguien se olvidó una mochila y montaron un operativo de bomba, sacaron a todos y llevamos tres horas sin poder vender nada", contó.

"Hasta mañana no sabré si tendré entrada, pero bueno, estoy dejándolo todo para poder estar acá", aclaró.

En medio, como tantos argentinos, a Pitu lo atraviesa una emoción inexplicable e inentendible para muchos.

"En el partido con Suiza había extranjeros que nos pedían que nos sentáramos, je. Les decía 'no estoy sentado cuando lo miro en mi casa, ¿querés que me siente estando a diez metros de Messi?'. Es otra cultura, no lo entienden", comparó.

Y fue un poco más allá del Mundial.

"Trato de vivir el día a día como si fuera el último", aseguró.

"Yo trabajo con personas con discapacidad, quienes me han enseñado más que cualquier cosas que puedo vivir acá. Hay gente que está en su casa, que le tocó no caminar y no tener trabajo en su vida. Entonces, no puedo quejarme de nada, soy un agradecido, sí voy a hinchar los cocos (sic) para poder conseguir una entrada, je. Trato de viralizar mi situación para que le llegue a algún conocido, no sé Chiqui Tapia, que me diga 'acá la tenés', je. Además es cábala, porque ya entré a todos los partidos", aseguró.

Si ya llegó hasta acá este (ahora) malabarista, ¿cómo se va a perder la semifinal? Tranquilo Pitu, este capítulo también tendrá un final feliz...

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