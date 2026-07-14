Ramiro Santiago y una experiencia diferente en la Liga Nacional: "Voy a estar cerca de mi familia"
El bahiense jugará desde el inicio de temporada.
El bahiense Ramiro Santiago tendrá su primera experiencia comenzando desde el mismo inicio de competencia en la Liga Nacional, tras la confirmación que jugará por Platense.
"Desde que terminé mi temporada en Italia, después llegaron Flamengo y Olímpico, tenía decidido buscar algo para jugar en un equipo de Buenos Aires. Había hablado con Peñarol y después tuve la chance de ir a Instituto, pero por tema de comodidad, mi hermana vive en La Plata y Buenos Aires es Buenos Aires, por lo que terminé decidiendo por Platense", le dijo A "La Nueva".
El escolta de 27 años disputó tres partidos la última temporada, cuando llegó a Olímpico (La Banda) en lugar del venezolano Edwin Majeres, quien sufrió fractura del quinto metatarsiano.
En una escala previa, Ramiro reemplazó temporariamente al lesionado Alexey Borges en Flamengo, equipo que dirigía Sergio Hernández.
Disputó cuatro partidos con el equipo brasileño, promediando 11,8 minutos en cancha, con 3,3 puntos y 1,3 rebotes en la Liga de las Américas.
Con estas participaciones, más su recorrido universitario y sus experiencias en Brasil, Italia y fugazmente Uruguay, es momento de consolidarse en nuestros país.
"Es una oportunidad muy buena, que está armando un equipo competitivo para jugar playoffs y voy a tener muchos minutos, y por primera vez en ocho año voy a estar cerca de mi familia, que es lo que venía buscando", justificó.
El Calamar se está reforzando para ser protagonista, teniendo confirmados por ahora a Federico Grun, Julián Morales, Mauro Cosolito y Nicolás Burgos, bajo la conducción técnica de Martín Yangüela.