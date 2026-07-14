Lionel Scaloni: "Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice"

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 de la Selección Argentina ante Inglaterra, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, brindó la habitual conferencia de prensa previa a cada partido desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en donde se jugará el encuentro este miércoles desde las 16, hora argentina.

El entrenador de la Albiceleste le agradeció a los jugadores por haber alcanzado esta instancia, analizó al próximo rival y volvió a recalcar que es "solo un partido de fútbol".

"La idea es salir con lo mejor que tenemos, se han recuperado bien. Todos los que terminaron cansados, están bien. Veremos mañana qué cambios hacemos. Podría haber algún cambio pensando en el rival", reveló el oriundo de Pujato ante los medios en Atlanta.

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Consultado sobre la posibilidad de reemplazar a futbolistas que vienen sumando muchos minutos o que no mostraron su mejor versión en el último partido frente a Suiza, Scaloni fue contundente y respaldó la competitividad interna del plantel con una definición categórica.

"El jugador que sale no es por lo que dio, sino por lo que está dando", expresó.

Con esta premisa, el cuerpo técnico albiceleste terminará de definir el equipo en las últimas horas antes del partido, priorizando la frescura física y la estrategia táctica para neutralizar las virtudes del conjunto de Thomas Tuchel.

"El equipo lo tengo en la cabeza, pero todavía no se lo dije a ellos. Puede ser que hagamos algún cambio, la idea es hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos", marcó el DT.

En otro tramo habló de la parte física.

"¿La frescura del equipo? Los últimos partidos tuvimos muchos minutos y la idea es salir con lo mejor que tenemos. Se han recuperado bien, están bien. Ya veremos qué cambios hacemos. El equipo va a ser el mejor que yo entienda que tiene que jugar, no importa si son campeones o no. Siempre hice lo mismo, y me puedo equivocar. Pero en ningún concepto baso mi análisis en lo que dieron, sino en lo que están dando", aclaró Scaloni.

"¿La importancia de jugar con Inglaterra? No hablamos del tema con los jugadores. Es un partido de fútbol, qué podemos hacer con lo que pasó hace tantos años atrás. Es inútil, forma parte de nuestra historia, triste. Pero no es más que un partido. Hay gente que sufrió mucho y sería una locura (mezclarlo). Es un partido ante un gran rival, yo no estoy para meterle nafta al fuego. Mis jugadores lo saben muy bien: es una semifinal de Mundial, y eso ya es demasiado. Tenemos memoria y nos acordamos, pero no es necesario hablar de esto".

Para llegar a una semifinal hay que sufrir, remarcó el DT argentino.

"España llegó a la final muy merecidamente pero les ganó a Bélgica y Portugal en los últimos minutos. Nosotros el Mundial de Qatar también lo sufrimos. Para llegar a esta instancia algo tuvimos que haber hecho bien, es un montón, y yo soy agradecido de estos chicos", subrayó.

"El partido contra Suiza lo analizamos, este va a ser diferente. Intentaremos mejorar en los aspectos que no estuvimos bien. Estamos con unas ganas bárbaras, con la ilusión intacta y el agradecimiento eterno a estos jugadores que nos han llevado a una semifinal de Mundial. Ojalá tengamos la oportunidad de pasar a la final", agregó.

"No me pongo a pensar si estoy como quería, un mes y medio atrás si me decían que llegaba a la semifinal lo firmaba como sea. No hay ningún reproche. Estamos súper ilusionados y contentos, no miramos el estado en el que estamos", dijo.

Luego se le preguntó del partido contra Inglaterra en el 86 y la actuación de Diego, en especial el segundo gol.

"Si hubiera sido contra otro rival hubiera sido igual de lindo, y más con los relatos de esa época que lo hacen más emotivo. En el equipo actual Bellingham y Kane son dos de los mejores jugadores del mundo, intentaremos neutralizarlos con nuestras armas para que no hagan un buen partido. La idea la tenemos, esperamos llevarla a cabo", reveló.

"Nos sobran las ganas, la ambición... Necesitamos recuperar el juego, todo lo otro lo tenemos. Las ganas de dejar todo hasta el último momento. Necesitamos que estos jugadores que nos llevaron a jugar un buen fútbol, mañana lo puedan hacer. Ellos dejaron todo en este Mundial, y lo doy por descontado".

También le transmitió un mensaje a la gente.}

"Que disfruten el momento, porque es para estar satisfechos, ilusionados, y que se queden tranquilos porque vamos a dejar todo hasta el último momento. Llegamos a estas instancias porque tenemos buenos jugadores y una cultura que no te deja rendirte nunca. Para llegar acá siempre pasás alguna dificultad, y te vas haciendo más fuerte. Eso es algo que tiene este equipo y lo seguirá teniendo", recalcó.

"Es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste, y nosotros no podemos hacer mucho. Esto es un partido de fútbol, mezclarlo sería una locura. Es una época en la que pasan cosas en otras lados del mundo y criticamos que haya guerras, decir que es más que un partido de fútbol sería una locura. Recordamos a esa gente, sin dudas. No hay que confundirse. Nosotros como argentinos tenemos que tener memoria por la gente que fue ahí, sobre todo por los que perdieron a sus seres queridos. Pero no mezclemos, qué culpa tienen los jugadores. Fue una época muy triste, esto es fútbol", añadió.

"Yo no pedí jugar con la camiseta azul, lo aclaro por las dudas. No sé quién fue, si se trató de una tradición... Si Thomas (Tuchel) no tuvo problemas, perfecto".