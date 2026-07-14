Saldungaray será el escenario de una jornada de estudio de la obra de Francisco Salamone

Este sábado, Saldungaray será el escenario de una jornada de formación sobre el "Pasado y presente de la obra de Francisco Salamone".

La iniciativa, organizada de forma conjunta por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo bahiense y el Centro de Interpretación de Obras de Francisco Salamone, forma parte de las actividades oficiales dispuestas para celebrar el Mes del Arquitecto.

El evento propone una mirada reflexiva sobre la valoración, conservación e intervención del patrimonio arquitectónico, tomando como ejemplo una impronta singular y reconocida en nuestro país y en todo el mundo. En la última parte de la década de 1930, Salamone dejó varias obras en nuestra región, muchas de las cuales se encuentran en el distrito de Tornquist.

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Además, contará con la participación de Alejandro Novacovsky, reconocido especialista en preservación del patrimonio y uno de los máximos investigadores de la producción salamónica en el territorio bonaerense.

La participación es con entrada libre y gratuita y está destinada a profesionales matriculados, estudiantes, historiadores y vecinos interesados. La inscripción finaliza este miércoles y los interesados deben comunicarse al 2915048514, de 8.30 a 13.00.