Extienden por 60 días el vencimiento de las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en Provincia

El gobierno bonaerense dispuso una prórroga de 60 días corridos para todas las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en la Provincia cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

En cada caso, la extensión del plazo será tomando como inicio la fecha de vencimiento.

La decisión fue adoptada en el marco de la implementación del nuevo sistema para el otorgamiento de las licencias para clases profesionales de carácter Interjurisdiccional, derivado de la delegación de facultades de la Nación a las provincias.

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El objetivo del acuerdo, firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte de la PBA, es brindar mayor previsibilidad a los conductores profesionales y garantizar la continuidad de su actividad laboral durante esta etapa inicial de implementación.