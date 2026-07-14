El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 15 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 15 de julio una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco con nubosidad variable, viento leve del noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento leve del noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, será fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 12 grados.