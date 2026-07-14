El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 15 de julio una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco con nubosidad variable, viento leve del noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento leve del noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, será fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 12 grados.