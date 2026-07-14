Diputados dio media sanción a la ley de beneficios permanentes para distritos del sudoeste

En el retorno de las sesiones de la Cámara Baja provincial, los diputados bonaerenses dieron media sanción al proyecto presentado por el presidente del cuerpo, el montehermoseño Alejandro Dichiara (FP), que da carácter permanente a los beneficios impositivos para las actividades productivas, comerciales, industriales y de servicios.

La medida abarca a los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Tornquist y Saavedra, y reconoce la condición de Área Patagónica Bonaerense del primero y de Zona Austral de los siguientes, disposiciones enmarcadas en las leyes 12.322 y 12.323.

Desde la capital provincial, en dialogo con La Nueva., el titular de la Cámara Baja bonaerense sostuvo que “convertir estos beneficios en una política permanente significa dar previsibilidad, fortalecer la producción y seguir generando más oportunidades para el sur de la provincia”.

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“Ahora restará el análisis y el trabajo en el Senado para lograr la aprobación que falta para lograr que, los vecinos y vecinas de esta parte de la provincia, mantengan los beneficios alcanzados de forma permanente y no tener que cada cierto tiempo empezar a pensar en su extensión”, destacó Dichiara.

La norma había sido elevada hace unos meses por el ex intendente montermoseño luego del pedido de diferentes actores, integrantes de estos distritos del sudoeste bonaerense.

El proyecto de ley que tuvo media sanción de Diputados bonaerenses indica que "se modifica el Artículo 3 de la Ley N° 12.322", de forma tal que quede redactado de la siguiente forma:

“Artículo 3: acuerdase al partido de Patagones los siguientes beneficios permanentes para las actividades productivas del sector agropecuario, el comercio, la industria y los servicios, sin perjuicio de lo establecido por otras normas, los que mantendrán pena vigencia: exención del pago del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, exención del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos y exención del pago del Impuesto de Sellos”.

De la misma forma, se modificó el artículo 2 de la Ley N° 12.323, a fin de que otorgue en forma permanente los beneficios de la Zona Austral, que actualmente están dividida en dos subzonas.

En la subzona A se eximirá del pago del 50% de los impuestos Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos y Sellos. En la subzona B la exención será del 100% de estos impuestos, así como del tributo que pagan los automotores destinados a medio de transporte.

La subzona B comprende a todo el distrito de Villarino y los cuarteles V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de Puan; los cuarteles VIII, IX, X y XI de Saavedra, y los cuarteles III, IV y V de Tornquist. En la subzona A, en tanto, se encuentran el resto de Tornquist y Puan, sector que solo accede a la mitad del beneficio. La región de Corfo también accede solo al 50 % de las quitas.

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo para que a través de la autoridad de aplicación "dicte las normas aclaratorias, reglamentarias y complementarias necesarias para dar cumplimiento a la presente ley".