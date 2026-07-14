Saldungaray: investigan las causas de la muerte de un leñero

Un hombre de 64 años murió ayer mientras cortaba leña en una cantera de Saldungaray y la ayudantía fiscal de Tornquist investiga las causas del hecho que, en principio, serían accidentales.

La víctima fue identificada como José Daniel Salazar, oriundo de Saldungaray, quien falleció sobre el mediodía del lunes.

El hecho, que motivó la intervención de la Patrulla Rural y la Policía tornquistense, sucedió en el establecimiento Sauce Grande.

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Se supo que Salazar cortaba árboles con una motosierra, como para extraer leña y, en esas circunstancias, un gajo de un árbol habría impactado en su cabeza.

Un camionero que pasaba por el sector fue quien trató de auxiliarlo y dio aviso a los servicios de emergencia.