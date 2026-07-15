Villalonga: la Feria Distrital de Educación reafirmó el compromiso con la calidad educativa

Por Agencia Patagones

Con la presencia del intendente Ricardo Marino, el delegado municipal de Villalonga, Dante Navarro, la Inspectora Jefa Distrital de Educación, Estela Sosa y el Jefe Regional de Educación, Claudio Martini, quedó inaugurada una nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un espacio que reúne a estudiantes de todo el partido de Patagones para compartir proyectos de investigación, innovación y aprendizaje desarrollados en las instituciones educativas.

La jornada, que tuvo lugar en la localidad de Villalonga, contó además con la presencia del Secretario de Hacienda, Franco Balcarce; el titular del CD, Amilcar Safe; concejales municipales, autoridades educativas: la presidenta del CE, Andrés Catellani y consejeros escolares, docentes, estudiantes y familias que acompañaron esta instancia distrital, que reúne 57 proyectos elaborados por las escuelas del Partido.

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Durante la apertura, Horacio Pariente, Referente Regional de Ferias ACTE, agradeció a la Escuela Primaria N° 12 y al CEF N° 166 por recibir a las delegaciones participantes y destacó el trabajo desarrollado durante todo el año en las instituciones educativas.

Asimismo, puso en valor el crecimiento del programa de actividades científicas, tecnológicas y educativas, con propuestas vinculadas a las realidades y necesidades de cada comunidad.

A su turno, el Jefe Regional de Educación, Claudio Martini, destacó el crecimiento sostenido de la Feria Distrital, tanto en la cantidad como en la calidad de los proyectos presentados, y resaltó la diversidad territorial del Partido de Patagones como un elemento que enriquece cada experiencia.

En ese marco, afirmó que la Feria de Ciencias constituye "un proceso colectivo", construido a partir del trabajo conjunto entre estudiantes, docentes, familias e instituciones educativas.

A su turno, el intendente Marino destacó el compromiso de estudiantes, docentes, equipos directivos y familias que hicieron posible la presentación de los 57 proyectos.

"Quiero felicitar a cada estudiante, docentes, directivos y familias que hicieron posible la presentación de estos proyectos. Detrás de cada trabajo hay esfuerzo, dedicación, creatividad y muchas ganas de aprender", expresó el jefe comunal.

Asimismo, remarcó el valor de la educación como herramienta para construir una comunidad con más oportunidades: "La educación es una herramienta fundamental para construir una sociedad con más oportunidades. Cuando promovemos la investigación, la ciencia, la tecnología y el trabajo colaborativo también estamos formando ciudadanos críticos, comprometidos y preparados para enfrentar los desafíos del futuro".

En ese sentido, señaló que la Feria Distrital representa mucho más que una exposición de trabajos, ya que constituye un espacio donde el conocimiento se comparte, las ideas se transforman en proyectos y los estudiantes son protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje.

Finalmente, Marino renovó el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la educación pública. "Desde el Municipio renovamos nuestro compromiso de acompañar y fortalecer todas aquellas iniciativas que impulsan una educación de calidad y que generan más oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes", sostuvo.

Luego de la apertura oficial, el intendente, acompañado por Claudio Martini, Estela Sosa, Franco Balcarce, Amilcar Safe y concejales municipales, recorrió uno por uno los 57 stands de la Feria.

Durante la recorrida, dialogó con los alumnos, quienes con mucho respeto y entusiasmo brindaron detalles de sus proyectos, explicando los procesos de investigación, las experiencias realizadas y los aprendizajes construidos junto a sus docentes. Marino destacó el compromiso, la creatividad y la dedicación reflejados en cada propuesta.