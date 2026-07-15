Impro Delivery celebra sus 20 años con dos funciones especiales en Bahía Blanca

Impro Delivery continúa celebrando sus 20 años de trayectoria con una propuesta especial que recorrerá distintas salas de Bahía Blanca. Los próximos viernes 17 y sábado 18 de julio, a las 21, el grupo se presentará en Kanika Espacio de Arte (Belgrano 249).

El elenco está integrado por Pablo Macchi y Rubén Cordi, en improvisación actoral, y Marcos Marchegiani, en improvisación musical, bajo la dirección de Alexis Mondelo.

Desde hace dos décadas, la compañía desarrolla un espectáculo en el que nada está guionado. Cada función se construye a partir de las propuestas del público, que aporta títulos, situaciones y distintos disparadores que los artistas transforman en escenas en el momento, haciendo que cada presentación sea diferente.

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Con un estilo basado en la rapidez, la creatividad y el juego escénico, Impro Delivery propone un espectáculo donde la improvisación, el humor y la interacción con los espectadores son los ejes centrales de la experiencia.

La celebración por los 20 años contempla presentaciones en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de reencontrarse con el público que ha acompañado al grupo a lo largo de su historia y acercar la propuesta a nuevos espectadores.

Las entradas pueden reservarse al 2914-26-8467 o a través de la cuenta de Instagram @improdelivery. Para consultas de prensa, el contacto es Lucio Peter al 2914-19-6113.