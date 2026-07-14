La canasta básica subió 2,2% en junio y una familia necesitó más de $1.530.000 para no ser pobre
Junto con el dato de inflación del sexto mes del año, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país.
La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 2,2% en junio de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.531.473 para no ser pobre, según el INDEC.
Este indicador acumuló un alza del 17% en el primer semestre de 2026 y del 35,7% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de inflación general de junio, que cerró en 1,9%.
Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió un 1,3% en junio, por debajo de la inflación y en línea con el avance del rubro alimentos.
Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $689.853 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En los primeros seis meses del año, la CBA aumentó un 17% y acumula un alza interanual de 36,3%.
Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en junio de 2026, según el INDEC
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en junio, el INDEC señaló:
- Una persona necesitó $495.622,30 para no estar bajo la línea de pobreza.
- Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.219.230,86 en junio para no ser pobre.
- Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.531.472,91.
- Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.610.772,48.
Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia en junio
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en junio fueron:
- Una persona requirió $223.253,29.
- Una familia de tres integrantes necesitó $549.203,09.
- Los hogares con cuatro personas necesitaron $689.852,67.
- Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $725.573,19. (con información de TN)