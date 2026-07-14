La canasta básica subió 2,2% en junio y una familia necesitó más de $1.530.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 2,2% en junio de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.531.473 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza del 17% en el primer semestre de 2026 y del 35,7% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de inflación general de junio, que cerró en 1,9%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió un 1,3% en junio, por debajo de la inflación y en línea con el avance del rubro alimentos.

Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $689.853 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En los primeros seis meses del año, la CBA aumentó un 17% y acumula un alza interanual de 36,3%.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}



Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en junio de 2026, según el INDEC

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en junio, el INDEC señaló:

Una persona necesitó $495.622,30 para no estar bajo la línea de pobreza.



Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.219.230,86 en junio para no ser pobre.



Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.531.472,91.



Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.610.772,48.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia en junio

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en junio fueron: