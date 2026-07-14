Final femenina: 9 de Julio se quedó con el éxito, la serie y el primer tramo del año

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Con una producción contundente, 9 de Julio se quedó este martes con la victoria ante Bahiense del Norte por 94 a 69, resultado con el que ganó la serie final por 3-0 y obtuvo así el primer tramo de la temporada.

Fue en el tercer juego de la serie decisiva, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, que lleva el nombre "Viviana Albizu".

De este modo "Nueve" se aseguró además una final extra -en el caso que no pudiera ganar también el segundo torneo- para validar a las campeonas del año.

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El juego 1 lo había ganado por 71-62, mientras que en el segundo se impuso por 68-62.

En el cotejo 3, Emilia Fernández, con 17 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias fue la más valiosa entre las ganadoras (26 de valoración). Además, Delfina Álves da Florencia también agregó 17 unidades y 9 rebotes, mientras que Ileana Corvalán aportó 14 tantos.

En Bahiense la más valiosa fue Paola Vecchi (14 puntos, 5 rebotes y una asistencia, con 20 de valoración), mientras que la máxima goleadora resultó Juana Montivero, con 29 unidades.

Luego de la presentación olímpica realizada por el conductor y periodista Sergio Donati, se realizaron reconocimientos desde la ABB a la jugadora Isabela Roldán y al entrenador Mauro Polla (DT del seleccionado argentino masculino U18 y responsable de los combinados formativos CAB), por llevar el nombre del básquetbol bahiense a los representativos nacionales y a la competencia internacional.

Foto: gentileza Naty Berg.

En el caso de la interna de 9 de Julio por su participación en la AmeriCup U18 femenina, donde Argentina fue medalla de bronce y logró la clasificación al Mundial y en cuanto a Polla también por su participación en la AmeriCuo masculina. Los reconocimientos fueron entregados por los directivos Maia Richotti y Juan Carlos Alonso.

Luego, un inicio de partido que mostró mejor a "Nueve", con la dinámica que impuso Corvalán y el goleo de Álves y de Roldán para escapar rápido (9-1 en 2m30s) e ir creciendo hasta una máxima de 20-6 a 3m30s para la culminación del primer parcial. Pero tras un tiempo muerto, Bahiense inició la recuperación a partir de la defensa, con un dibujo zonal que llegó arriba a la línea de pase y controló los movimientos de Roldán, limitando esa referencia del juego interior rival. Y adelante, Montivero fue la protagonista ofensiva para recortar la brecha a 22-20 a 1m07s.

En el segundo período 9 de Julio recuperó la fisonomía y con efectividad en lanzamientos de 3 puntos no sólo abrió la defensa para recuperar el balance ofensivo (perímetro-interior) sino también para alejarse en las cifras, ganando ese lapso por 24-10, en un primer tiempo que tuvo con doble dígito en puntos a Emilia Fernández (11), Delfina Álves da Florencia (13) e Ileana Corvalán (10). En Bahiense, las goleadora fue Juana Montivero (13).

En el entretiempo continuaron los reconocimientos y en particular al seleccionado de Bahía U13 femenino campeón en el Provincial de San Nicolás.

La reanudación mostró a un 9 de Julio igual de contundente, que llegó seguido al doble de contraataque y amplió cifras (59-33), hasta sacar 20. Juego estacionado con criterio, buscando a la mejor perfilada, solidez atrás y seguridad en el rebote propio para poder correr y encontrar desarmada a la defensa de Bahiense.

Misma línea en el último, cuando las dirigidas por Julián Turcato prevalecieron con el contraataque y mantuvieron el aporte de las suplentes, sostiendo además la intensidad en ambos aros para cerrar el juego con una ventaja que coronó de gran manera la obtención de la serie final.

9 de Julio (94): I. Larrasolo (9), E. Corvalán (14), V. Martín, D. Álves da Florencia (17), I. Roldán (10), fi; A. Althabe (3), E. Fernández (17), A. Maurer (2), T, Nieva (6), M.V. Flores (4), I. Sorzini (12) y M. Bussetti. DT: Julián Turcato.

Bahiense del Norte (69): P. Vecchi (14), A. Kenny (3), M.V. Pérez (2), A. Rodríguez, G. Rial (5), fi; R. Vasconcelo (5), J. Montivero (29), A.L. Carcas (2), I. Canutti Faure (1), J. Quinteros (2), C. Zanotto (2) y U. Di Yorio (4). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: 9 de Julio, 24-20, 48-30 y 68-48.

Árbitros: Juan Agustín Matías, Leonardo Bressan y Fabrizio Rey.

Cancha: Wiliam Harding Green (Pacífico).

Serie: 9 de Julio, 3-0.