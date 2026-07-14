¡Qué final! Caza y Pesca disfrutó y sufrió, pero terminó festejando ante Pellegrini y habrá quinto punto

Nicolás Sánchez, una de las figuras de la noche, pasa entre Cataffi (10) y Barrera (11). Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

¡Qué final en el Casanova!

Cuando todo parecía que se encaminaba a un cierre cómodo y, en definitiva, a una victoria merecida para Caza y Pesca Huracán Médanos, un par de malas decisiones propias más algunos aciertos de Pellegrini lo hicieron sufrir hasta el último suspiro al equipo medanense, que terminó ganando por 2 puntos (71 a 69) y forzando un quinto y decisivo juego en la final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

El equipo de Médanos tuvo la ventaja durante toda la noche y promediando el último cuarto ganaba por 14 (68 a 54). También estaba arriba por 10 (70-60), cuando sólo restaban 2m13, y por 8 (70-62) faltando 40 segundos.

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Pero algunas malas resoluciones en ataque, pérdidas, tiros libres fallados, rebotes ofensivos y un falta ofensiva le permitieron a los de Punta Alta, un hueso muy duro de roer, tener una doble chance para ganar o forzar el suplementario.

Luego de un parcial de 9 a 1 en los últimos 44 segundos, repusieron primero con 8 segundos en el tablero y abajo por 2 (71-69), pero Iván Gómez Lepez (de una noche brillante, en la que metió 30 puntos), no pudo anotar una bandeja de zurda.

Luego de que los árbitros revisaran la jugada, el azulgrana tuvo una posibilidad más, ahora reponiendo de abajo y con menos de un segundo por jugar, lo que solo le daba la chance de tomar control del balón y tirar.

Y eso pasó, porque Gastón Chaves quedó llamativamente sólo y se las ingenió para recibir debajo del aro y anotó, lo que llevaba el juego a suplementario. Lo cierto es que la pelota le quedó algo incómoda y en ese movimiento de más que tuvo que hacer para acomodarse antes de tirar, pareció perder ese poco tiempo que tenía.

De hecho, la terna arbitral volvió a revisar la jugada y confirmó que el tiro estaba fuera de tiempo y no habría suplementario, sino victoria de Caza y Pesca y un quinto punto para definir al mejor del primer tramo.

*La jugada final

*Los destacados

Nicolás Sánchez fue el máximo anotador y la figura de Caza y Pesca, tras sumar 22 puntos (1-3 en triples, 8-15 en dobles y 3-6 en libres), bajar 12 rebotes y dar 5 asistencias. También aportó 19 Juan Cruz Redivo y 12 Tobías Martz.

Mientras que Iván Gómez Lepez fue durante muchos pasajes de la noche el dominador del juego, anotando 30 unidades (7-11 en triples, 3-13 en dobles y 3-5 en simples), más 5 tableros y 4 pases gol.

Gómez Lepez intenta definir algo forzado.

*El desarrollo

El comienzo del partido encontró a dos equipos en "espejo", porque ambos apostaron a la defensa zonal y, también, a los dos les costó fluir en ataque.

Fue como que el juego se fue armando de a poco en el Osvaldo Casanova.

En ese contexto parejo y de bajísimos porcentajes fue siempre Caza y Pesca el que tuvo la delantera, aunque ninguno logró tomar del todo las riendas del partido y terminar de sentirse cómodo con el trámite.

Principalmente, por no encontrar tiros efectivos y no poder lastimar la zona desde larga distancia. Los de Médanos, que ganaron el cuarto por 15 a 10, terminaron con 38% en tiros de campo (1-5 en triples y 4-8 en dobles) y Pellegrini terminó con 17% (2-10 en triples y 1-8 en dobles).

El segundo parcial ya tuvo otra tónica y así los mostraron los números, Caza y Pesca se volvió una amenaza desde el triple con aciertos de Perrin, Redivo y Martz y eso no sólo le permitió sumar, sino también explotar la penetración cuando el equipo de Punta Alta intentó frenar ese buen pasaje del tiro exterior.

Es que sino llegaba al tiro le anotaban de tres y si salía lejos, le aprovechaban la defensa abierta, sobre todo Solomon, que sumó con un par de idas al cesto consecutivas.

Redivo la pica para escapar de la doble marca.

Eso armó un parcial favorable para el amarillo, que con un 8-0 que fue 13-5 llegó a tomar la máxima -hasta ahí- de 13 (28 a 15) y parecía que se adueñaba del trámite.

No obstante, Pellegrini tuvo a un encendidísimo Gómez Lepez, que tuvo un segundo cuarto de ensueño y se puso el equipo hombro, volviéndose inmarcable para Caza y Pesca.

Primero sumó de media distancia, entendiendo como atacar la defensa zonal y después los bombardeó a triples, anotando cuatro en el parcial y los últimos tres en fila, sin errar tiro.

En total, el exjugador de Villa Mitre metió ¡16 de los 19! puntos de su equipo en el perído, cerrando el primer tiempo con 5-7 en triples.

Con ese gran cierre del tirador, el azulgrana achicó la distancia y Caza y Pesca se fue al descanso arriba por 5: 34-29.

Almirón y Cháves luchan con Banegas.

Al regreso de los vestuarios se tomarse unos minutos para que el juego vuelva a fluir, pero los de Médanos siguieron dominando, principalmente porque anularon a Gómez Lepez con marca personal, haciéndolo jugar incómodo e intentando que no entre en juego con el balón. Primero lo tomó Perrín, después un rato Solomon y también Nievas.

Tapándole su principal vía de gol y con Nico Sánchez tomando la batuta adelante, le alcanzaba a Caza para seguir al frente en el marcador y escapando un par de veces a 11 puntos de distancia.

Aunque entre el cierre de ese parcial y el comienzo del último se les escapó la bestia y con dos triples, Gómez Lepez metió a Pellegrini rápidamente en partido, achicando a 4 unidades (56-52) en el inicio del último chico.

En las alturas la busca Cháves ante el intento de Banegas.

Todos ponen: Gómez Lepez, Barrera y Redivo luchan por la pelota.

No obstante, el equipo puntaltense empezó a perder soldados por faltas (primero Castro y después Themtham) y Caza y Pesca, ahora con Redivo también sumando, escapó a 14 (68 a 54, máxima de la noche) y parecía encaminar el triunfo con cierta holgura.

De hecho, restando un minuto movió la pelota por todo el ancho de la cancha, con la defensa algo separada, como esas imágenes de cierre de partido, cuando se le baja la persiana antes de completar el tiempo...

Pero Pellegrini demostró, como a lo largo de toda la noche, que siempre le quedaba algo para dar.

Y ahí llegó lo contado previamente, incluso teniendo doble chance de forzar un rato más o de ganarlo. Lo cierto es que Caza y Pesca Huracán Médanos terminó festejando y todo se definirá el viernes o el domingo, dependiendo qué pase con la Selección en el Mundial (ojalá sea el viernes).

La síntesis:

Caza y Pesca (71): A. Solomon (4), N. Sánchez (22), J.C. Redivo (19), F. Perrín (10), H. Banegas (4), fi; L. Álvarez, T. Martz (12) y M. Nievas. DT: Gabriel Asnes

Pellegrini (69): J.I Castro (7), I. Gómez Lepez (30), G. Chaves (8), S. Frayssinet (4), M. Barrera (5), fi; N. Themtham (12), Andrés Almirón (2), Francisco Godeas y L. Cataffi (1). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Caza y Pesca, 15-10; 34-29 y 53-46.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: 2-2.

*Cómo sigue

La serie se definirá el viernes en Altense, siempre que Argentina llegue a la final de la Copa del Mundo al fútbol, de lo contrario, sería el domingo.