Gran defensa de San Lorenzo, que volvió a dejar a Sportivo Bahiense en su marca más baja

Matute Martínez festeja una conversión -antes de tener que dejar la cancha- y se lamenta Emanuel Miguel. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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En aquel 63-56 de la tercera fecha de la fase regular y en este 80 a 56 por el tercer partido de la final, San Lorenzo lo dejó a Sportivo Bahiense en sus cifras más bajas de los 19 partidos que disputó.

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Una gran defensa le permitió al naranja dominar en los cuartos pares: 18-9 y 22-5. De esta manera, se impuso nuevamente en cancha de Olimpo (donde hace las veces de local), se adelantó 2-1 y el viernes tendrá la posibilidad de quedarse -si repite en Villa Mitre-, con la primera parte correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

El tricolor jugó sin el lesionado Mateo Boccatonda y Agustín Amore tampoco estaba al 100%, jugadores a los que Miguel Loffredo le costó encontrarles reemplazante. Y lo sintieron.

De todos modos, el plan de juego de San Lorenzo le dio resultados y ganó con absoluta autoridad.

Los dos de movida tomaron como referencia a sus internos y, a partir de lo que pudieran hacer cuando recibían se desarrollaba la ofensiva.

Con ese como común denominador, cada uno encontró respuestas por diferentes caminos.

Coria, sin un buen comienzo cuando atacó el canasto, intentó generar juego para los perimetrales de Sanlo, con un auspicioso comienzo de Fernetich: 8 puntos en el primer cuarto, con 2-3 en triples.

Enfrente, Sportivo sobrecargó más en la pintura, alimentando a Ayala, que se generó puntos (4-6 en dobles), además de jugar muy bien en pareja con Emanuel Miguel (8 puntos) y poder ganar el primer cuarto 18-17.

En el amanecer del segundo, Stach metió el primer triple de Sportivo, que apenas había lanzado uno hasta ahí, debido a la buena defensa que le hicieron a los perimetrales y que los obligó a jugar interior.

San Lorenzo destinó a Seewald para seguir a Tuero –como lo había hecho Aguirre- y Mariezcurrena lo persiguió a Gonza Martínez.

A partir de esa base defensiva, que sumó a Diez conteniendo a Amore, el naranja fue fortaleciéndose atrás, estableciendo 8 de ventaja, primero, y sacando 11 a falta de 2m55 para el cierre del primer tiempo.

Defensivamente Sanlo mantuvo hombres frescos (Fuentes también siguió un rato a Martínez) y Sportivo careció de generadores de juego, en consecuencia, sus tiros pocas veces fueron limpios, tuvo bajos porcentajes (1-7 en triples y 1-9 en dobles en ese cuarto) y anotó apenas 9 puntos en el cuarto, que lo ganó el naranja 18-9: 35-27.

Manteniendo la defensa como bandera (Aguirre con Tuero y Matute con Gonza Martínez) y ofensivamente sin apresuramientos hasta generar la mejor opción, San Lorenzo no perdió la línea. A la vez, Coria también tuvo menos ansiedad con la pelota en las manos y De Pástena empujó cerca el canasto.

Claro que mientras la noche estaba iluminada para San Lorenzo, restando 4 minutos para el cierre del cuarto, una doble falta técnica a Matute (por simular una falta ofensiva y posteriormente protestar) lo obligó a dejar la cancha. Y no era un dato menor, porque hasta ahí, sobretodo defensivamente, había realizado un gran trabajo.

Lo cierto que San Lorenzo lo extrañó también adelante y naturalmente Sportivo lo aprovechó.

Jugando mejor a cancha abierta, el tricolor tuvo un buen pasaje, Stach se ganó los puntos y sacó un par de faltas atacando el cesto, y el tricolor recortó a 5 sobre el final del cuarto (56-51), que cerró, finalmente, 58-51 a favor de San Lorenzo.

Cuando se jugaba 1m30 del último período, Sportivo volvió a ponerse a 5 (58-53), pero hasta ahí llegó con lo que tenía.

San Lorenzo nuevamente se puso pie, dominó en su tablero con un determinante Coria (completó 18 rebotes) y aparecieron otros actores que habían sido más de reparto, caso Fuentes y Mariezcurrena, sumados al “administrador” Aguirre para repartir el juego, pudiendo correr y empezar a despegarse.

La máxima del partido la estableció casi sobre el final: 80-55, con 1m20 por jugar. En realidad, con 1m04, porque restando 16 segundos los árbitros dieron el pitazo final. No había nada más por jugar.

A esta altura, la diferencia había estado bien "marcada" por San Lorenzo, que fue -en gran parte- responsable del 3-19 (16%) en triples y 15-49 (31%) en dobles de Sportivo.

La síntesis:

San Lorenzo (80): R. Aguirre, M. Martínez (6), L. Fernetich (11), J.I. De Pastena (12), J. Coria (16), fi; J.P. Fuentes (13), N. Diez (9), S. Seewald (5), F. Mariezcurrena (8), N. Herbik, L. Miranda y V. Antonio DT: Nicolás Becchina.

Sportivo Bahiense (56): J. Tuero (4), G. Martínez (9), U. Montes (1), E. Miguel (14), M. Ayala (13), fi; G. Stach (9), A. Amore (4), B. Guaglianone, L. Spinaci (), T. Boubbe (2) y S. Sosa. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: San Lorenzo, 17-18; 35-27 y 58-51.

Incidencias: Matíass Martínez fue descalificado por doble técnica.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro⁩ Ramallo y Horacio Sedán.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: San Lorenzo, 2-1.