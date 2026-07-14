El padre es bahiense y eliminó a Inglaterra de un Mundial: ¿podrá hacerlo su hijo en Atlanta?

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Ojalá que el destino esté marcado”, puede ser el deseo de cualquier argentino que conoce, o que se entera ahora, que Nicolás Paz, uno de los 26 jugadores de la Selección Argentina que este miércoles juega la semifinal del Mundial, es hijo del zaguero bahiense Pablo Paz, que también vistió la albiceleste en una cita futbolística mundialista, hace 28 años en Francia.

El padre, que emergía por su cabellera rubia y su habilidad en la categoría 1973 de La Armonía, desembarcó en Liniers para empezar a competir en las infantiles de la Liga del Sur. Apenas hizo su debut en Primera, Newell’s puso los ojos en él y el gran formador Jorge Bernardo Griffa fue quien le cambió el puesto: del mediocampo a la defensa; de volante ofensivo a central.

En 1995, cuando había sido cedido a préstamo a Banfield, fue citado a la Selección por primera vez, para los Juegos Panamericanos de ese año y los Juegos Olímpicos de 1996.

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En 1997 tuvo su primera experiencia en el exterior, en Tenerife de España, y su buen nivel lo llevó a la convocatoria del DT Daniel Passarella para el plantel que iba a disputar la Copa del Mundo en Francia 1998.

Con la casaca N° 13, Quito, como lo conocíamos acá en Bahía, donde nació y dio sus primeros pasos con la pelota en las polvorientas calles del barrio Noroeste, jugó un encuentro entero en ese Mundial: ante Croacia, triunfo nuestro 1-0, fecha 3 del Grupo H, el que también integraron Jamaica y Japón.

En octavos, la Argentina enfrentó a Inglaterra, y Pablo estuvo en el banco de suplentes sin ingresar. Ese cotejo terminó 2-2 en el tiempo regular y 0-0 en el alargue, pero en los penales, “Lechuga” Roa estuvo fenomenal y el seleccionado nacional consiguió un 4-3 para arribar a cuartos, instancia donde fue eliminado por Holanda.

Tiempo después, el ex Chivo señaló en este medio: “Teníamos todo para seguir avanzando”, aunque su imagen final en ese campeonato fue el salto que dio desde el banco, desencajado y con los puños al cielo, festejando el triunfo ante el conjunto inglés.

¿Repetirá su hijo Nicolás este miércoles? Nico nació en Santa Cruz de Tenerife, y es el que más veces viene a nuestra ciudad a visitar a la familita materna y paterna.

Los lazos de sangre y el fútbol se vuelven a cruzar. Y si Argentina gana, los Paz van a querer festejar en la tierra de una España que ya pisoteó a Francia, el candidato de todos. Primero Inglaterra; después, veremos…

Aquel duelo en Marsella

Argentina: Carlos Roa; Roberto Sensini, Roberto Ayala, José Chamot; Javier Zanetti, Matías Almeyda, Juan Sebastián Verón, Diego Simeone; Ariel Ortega; Gabriel Batistuta y Claudio López. DT: Daniel Passarella.

Cambios: Hernán Crespo por Batistuta (68'), Marcelo Gallardo por López (68') y Sergio Berti por Simeone (91').

Inglaterra: David Seaman; Río Ferdinand, Gareth Southgate, Sol Campbell; Darren Anderton, Paul Ince, David Beckham, Graeme Le Saux; Paul Scholes; Alan Shearer y Michael Owen. (DT: Glenn Hoddle).

Cambios: Paul Merson por Scholes (78'), David Batty por Ince (80') y Phil Neville por Le Saux (71').

Goles: Batistuta (A), de penal, a los 6m.; Shearer (I), de penal, a los 10m.; Owen (I), a los 16m. y Zanetti (A), a los 45+1m.

Incidencias. A los 11 del segundo tiempo fue explsado Beckam (I).

Penales. Para Argentina convirtieron Berti, Verón, Gallardo y Ayala, mientras que Seaman atajó el remate de Crespo. Para Inglaterra anotaron Shearer, Merson y Owen, mientras que Roa contuvo los disparos de Ince y Batty.