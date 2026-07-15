El emotivo video de AFA antes de Argentina-Inglaterra: "Salten todos para ganarle al que no salta"

La Asociación del Fútbol Argentino publicó un emotivo video, en la previa del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

"Salten todos para ganarle al que no salta", pide el corto, ilustrado con imágenes del pueblo y el combinado nacional, y haciendo un juego de palabras con la canción en contra de los ingleses.

La albiceleste se presentará hoy a las 16 en Atlanta, por un lugar en la final de la Copa del Mundo, donde ya espera España.

Mirá el video: