Una cita con la historia: Argentina se mide ante Inglaterra por un lugar en la final del mundo

La Selección Argentina se mide esta tarde ante Inglaterra, en un encuentro histórico, por la semifinal del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido se disputará desde las 16 en Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta y tendrá como árbitro principal al estadounidense Ismail Elfath.

El encuentro podrá verse a través de Telefé, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

En caso de igualdad en los 90 minutos, la semi exigirá en el tiempo extra y de persistir el empate habrá penales.

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El ganador de este duelo se medirá en la final ante España, que ayer venció a Francia por 2 a 0.

Mientras que el perdedor jugará por el tercer puesto ante los Galos.

El partido por el título se disputará el domingo a las 16, en New Jersey, y el cotejo por el podio irá el sábado a las 18, en Miami.

*Una duda que puede sorprender

Según se supo en la previa, el entrenador Lionel Scaloni tendría pensado sorprender con una variante en la mitad de la cancha para el duelo de hoy.

El jugador que fue titular en todos los partidos y que podría salir en el de esta tarde sería Rodrigo de Paul.

Para reemplazarlo aparecen dos nombres: Nicolás González y Giuliano Simeone, dos jugadores con características muy similares, ya que poseen una gran velocidad y mucha voluntad para colaborar en la defensa.

*Cómo llegan

Argentina viene de conseguir un trabajado y sufrido triunfo ante Suiza, por los cuartos de final.

La Selección se impuso por 3 a 1 en el alargue, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y el bahiense Lautaro Martínez.

Previamente había conseguido una victoria histórica ante Egipto, imponiéndose por 3 a 2, luego de marcar tres tantos en 18 minutos, entre los 79 y 92.

Los goles del combinado nacional los anotaron Cristian Romero (el 2° en el Mundial), Lionel Messi (su 8°, marcando en todos los partidos de esta edición) y Enzo Fernández.

Previamente, la Selección había conseguido otra sufrida victoria en 16avos de final, esta vez ante Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial, recién en el tiempo extra.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 2, en Miami, con goles de Messi y los defensores Lisandro Martínez y Romero.

Mientras que la albiceleste había ganado invicto y con puntaje ideal (solo Francia y México lo igualaron) el Grupo J, tras superar sucesivamente a Argelia por 3 a 0 (hat-trick de Messi), Austria por 2 a 0 (doblete del "10") y Jordania por 3 a 1 (con tantos de Giovani Lo Celso, el bahiense Lautaro Martínez y, otra vez, Messi).

Inglaterra, en tanto, llegó a semifinales luego de vencer a Noruega en cuartos de final.

Los ingleses se impusieron por 2 a 1 con goles de una de sus grandes figuras: Jude Bellingham.

En octavos, en tanto, superó a México en un partidazo en el Azteca, que lo terminó ganando por 3 a 2, con otro doble de Bellinghan y un tanto de penal de su otra estrella, Harry Kane.

Mientras que 16avos dejó en el camino con cierto sufrimiento sorpresivo a la República Democrática del Congo, triunfando por 2 a 1 con dos festejos de Kane.

Además, ganó su grupo invicto tras derrotar a Croacia (4 a 2), empatar con Ghana (0 a 0) y vencer a Panamá (2 a 0).

*Probables formaciones

-Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul o Nicolás González o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

-Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

-Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

-Hora: 16.

-TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+