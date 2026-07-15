Villa Mitre pierde a uno de sus referentes para lo que resta del año: se lesionó Enzo González

Enzo González será baja por lo que resta de la temporada. Foto: Archivo-La Nueva.

Su salida en el primer tiempo del último partido de Villa Mitre, en la victoria ante Brown de Puerto Madryn por 3 a 0, generó cierta preocupación y ayer se confirmó la peor noticia.

El tricolor informó de la lesión de Enzo González, quien sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda y se perderá lo que resta de la temporada en el Torneo Federal A.

El pampeano tuvo que salir reemplazado a los 22 minutos, tras una jugada en la mitad de cancha de la que no pudo recuperarse.

En su lugar ingresó Gonzalo Córdoba, quien llegó como refuerzo en el receso invernal e hizo su debut con la camiseta del tricolor. Y quien sería, además, su reemplazante natural por características.

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Se trata de la segunda lesión sufrida por Enzo en la temporada, aunque esta de mayor gravedad, claro. Ya que previamente se había perdido algunos partidos por un problema muscular.

Además, es el segundo jugador del plantel actual que padece este problema, ya que Valentín Jouglard, también volante aunque con otras características, se lesionó la rodilla en la primera fecha ante Kimberley tras una jugada desafortunada.

El exjugador de Liniers ya atraviesa el proceso de recuperación tras ser operado.

*Lo que viene

Villa Mitre y Olimpo tendrán fin de semana de libre, luego de la decisión tomada por el Consejo Federal de postergar la última fecha de la primera fecha por la definición del Mundial que involucra Argentina.

Por lo que representantes liguistas volverán a ver acción recién el domingo 26, por el cierre de la Zona 4 y con ambos ya clasificados al Nonagonal campeonato.

El tricolor visitará a Sol de Mayo en Viedma y el aurinegro recibirá a Santamarina de Tandil.