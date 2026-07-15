El mensaje de las formativas de Liniers para Lautaro, antes de Argentina-Inglaterra: "Que metas muchos goles"

Las formativas del Club Liniers y el medio partidario "Somos Liniers" publicaron un video para dejarle sus saludos, buenos deseos y mostrar los que significa el último gran hijo pródigo de la institución: Lautaro Martínez.

En la previa al partido que el Toro afrontará con la Selección Argentina ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial, pequeños y jóvenes, también profes y entrenadores, le dejaron un mensaje al delantero y contaron lo que significa su ejemplo para todos.

"Este no es solo un mensaje de aliento para una semifinal. Es un abrazo que nace en el lugar donde empezó tu sueño", explica la publicación en Instagram que fue compartida por el propio Lautaro en su cuenta.

Y agrega: "Tu club, tu gente, tu ciudad y todo un país están con vos. ¡Vamos, Toro!".

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Mirá el video: