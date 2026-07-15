Media docena de allanamientos por estafas millonarias a dos bahienses
Los operativos se desarrollaron en viviendas y en una cárcel de La Plata.
Una serie de seis allanamientos fueron realizados en las últimas horas en La Plata vinculados a dos estafas millonarias sufridas por vecinos de nuestra ciudad.
Fuentes judiciales informaron que los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la UFIJ N° 20, y ordenados por la Justicia de Garantías, se desarrollaron en viviendas ubicadas en la capital provincial y en las localidades de Ensenada, Tolosa y Lisandro Olmos.
En tanto, también se realizó un operativo en la Unidad Penal N° 9, situada en La Plata.
Los voceros señalaron que en las requisas no se produjeron detenciones y se efectuó el secuestro de seis teléfonos celulares que van a ser sometidos a pericias informáticas.
Detectan en Bahía nuevas modalidades de estafas virtuales
Mencionaron que uno de los damnificados fue estafado luego de ser contactado por WhatsApp por una persona que simuló ser un amigo y le ofreció dólares a la venta.
En esas circunstancias, y sin sospechar que estaba siendo engañado, realizó una transferencia por unos 7 millones de pesos.
En el otro caso, la víctima fue contactada por un individuo que simuló pertenecer a una empresa de telefonía y logró convencerla para efectuar varias entregas de dinero por algo más de 2 millones de pesos.
"Las investigaciones permitieron establecer el movimiento del dinero a través de diversas cuentas e identificar a los titulares y sus domicilios", refirieron.
Finalmente sostuvieron que se aguardan el análisis de los dispositivos incautadas para intentar avanzar en la identificación de los responsables.