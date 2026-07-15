Media docena de allanamientos por estafas millonarias a dos bahienses

Una serie de seis allanamientos fueron realizados en las últimas horas en La Plata vinculados a dos estafas millonarias sufridas por vecinos de nuestra ciudad.

Fuentes judiciales informaron que los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la UFIJ N° 20, y ordenados por la Justicia de Garantías, se desarrollaron en viviendas ubicadas en la capital provincial y en las localidades de Ensenada, Tolosa y Lisandro Olmos.

En tanto, también se realizó un operativo en la Unidad Penal N° 9, situada en La Plata.

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Los voceros señalaron que en las requisas no se produjeron detenciones y se efectuó el secuestro de seis teléfonos celulares que van a ser sometidos a pericias informáticas.

Mencionaron que uno de los damnificados fue estafado luego de ser contactado por WhatsApp por una persona que simuló ser un amigo y le ofreció dólares a la venta.

En esas circunstancias, y sin sospechar que estaba siendo engañado, realizó una transferencia por unos 7 millones de pesos.

En el otro caso, la víctima fue contactada por un individuo que simuló pertenecer a una empresa de telefonía y logró convencerla para efectuar varias entregas de dinero por algo más de 2 millones de pesos.

"Las investigaciones permitieron establecer el movimiento del dinero a través de diversas cuentas e identificar a los titulares y sus domicilios", refirieron.

Finalmente sostuvieron que se aguardan el análisis de los dispositivos incautadas para intentar avanzar en la identificación de los responsables.