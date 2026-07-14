El CFP N°401 celebró sus 40 años con una jornada de encuentro en el Museo del Puerto

El Centro de Formación Profesional Nº 401 de Ingeniero White celebró sus 40 años con una jornada especial en la Cocina del Museo del Puerto, un espacio cargado de historias y sabores que se convirtió en escenario de un emotivo reencuentro entre quienes forman parte de la trayectoria de la institución.

La actividad convocó a exalumnos, exdocentes, vecinos whitenses y miembros de la comunidad educativa, quienes compartieron una tarde de celebración, gastronomía y música como anticipo del aniversario que tendrá su acto central el próximo 18 de septiembre, cuando la institución sople las 40 velitas.

“Es una enorme alegría encontrarnos en este espacio tan emblemático como la cocina del Museo del Puerto de Ingeniero White, lugar que guarda historias y sabores, y que en esta ocasión se convierte en escenario de un reencuentro inolvidable”, expresó Ariel Mérida, integrante de la asociación cooperadora del CFP N°401, al dar la bienvenida a los presentes.

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Durante el encuentro, se destacó el trabajo realizado por estudiantes e instructores del área de gastronomía, con una mesa que reunió distintas elaboraciones surgidas de los talleres de la institución.

Entre ellas estuvieron la tradicional Selva Negra de la exinstructora Margarita Marzocca, quien durante más de 20 años formó profesionales del área, además del budín saludable de zanahoria y nuez, chocotorta, lemon pie, pasta frola, torta de ciruelas y otras especialidades.

Uno de los momentos destacados fue la presentación del alfajor del 40º aniversario del CFP 401, una receta creada por alumnos e instructores del área de gastronomía como símbolo de creatividad, aprendizaje y trabajo en equipo.

La jornada también contó con la participación de las anfitrionas del Museo del Puerto, quienes acompañaron el encuentro con sus tradicionales chocolates e infusiones, y con la música de Markelakis, que invitó a los presentes a bailar entre mesas llenas de recuerdos y anécdotas.

“Que este encuentro sea un homenaje al pasado, un festejo del presente y una inspiración para el futuro”, señaló Mérida, quien además agradeció el acompañamiento de todas las personas que hicieron posible la celebración.

En su rol dentro de la asociación cooperadora, Mérida destacó que la recaudación obtenida durante la jornada será destinada íntegramente al fortalecimiento de la institución y agradeció especialmente el acompañamiento del Museo del Puerto.

“Las amigas del museo, anfitrionas excepcionales, nos han deleitado con el chocolate más rico del mundo y con la generosidad de abrirnos las puertas de este espacio emblemático”, señaló.

Con el compromiso de docentes, alumnos, egresados, familias y vecinos, el CFP N°401 celebró cuatro décadas de formación profesional y renovó su vínculo con la comunidad de Ingeniero White, mirando al futuro sin perder de vista la historia construida bajo el lema “Para aprender Haciendo”.