Terremoto en Neuquén: fue percibido en Añelo, Cutral Có y Plaza Huincul

Un sismo de magnitud 3,2 se registró en la provincia de Neuquén, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con los datos oficiales, el movimiento sísmico ocurrió a las 13:03:46 (hora local) y tuvo una profundidad de apenas 5 kilómetros, una característica que favorece que este tipo de eventos pueda ser percibido por la población cercana al epicentro.

El informe del INPRES indicó que el epicentro se localizó muy cerca de Añelo, a unos 105 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, 122 kilómetros al oeste de 25 de Mayo y 123 kilómetros al noreste de Zapala.

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Por su ubicación, el temblor también fue percibido por vecinos de la comarca petrolera, especialmente en Cutral Co y Plaza Huincul, donde algunos habitantes reportaron haber sentido una breve vibración.

Con una magnitud de 3,2, el sismo es considerado de baja intensidad y, hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del movimiento.

No obstante, debido a su escasa profundidad, el fenómeno pudo sentirse con mayor claridad en las localidades más cercanas al epicentro.

La región de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta, registra periódicamente movimientos sísmicos de baja magnitud. La actividad es monitoreada de forma permanente por el INPRES, que publica los reportes oficiales cada vez que se detecta un evento de estas características.

En la provincia de San Juan se registraron movimientos en muchas zonas, sin provocar inconvenientes este martes 14 de julio. Lo mismo sucedió en Catamarca. (NA)