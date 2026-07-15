Natación: buena actuación de Thiago Marinozzi y Victoria Stamati en Ibagué

La selección argentina de natación completó su paso por el Campeonato Panamericano que se realizó en Ibagué, Colombia, con un merecido segundo puesto en la clasificación general gracias a la obtención de 42 medallas.

De la misma formaron parte los bahienses Thiago Marinozzi (Uno Bahía Club) y Victoria Stamati (Olimpo), ambos de 18 años.

Thiago obtuvo dos preseas de plata, en 50 y 100 metros espalda; mientras que alcanzó la quinta colocación en los 200 de la misma especialidad. En tanto, Vicky finalizó cuarta en el relevo combinado 4x100, quinta en la posta 4x100 libre, sexta en 50 espalda y sétima en 100 y 200 espalda.

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En total, la delegación nacional conquistó 13 medallas de oro, 16 de plata y 13 de bronce, destacándose Federico Bottos, ganador de cinco pruebas: 100 espalda, 100 libres, 200 combinado individual, 50 espalda y 50 libres en la categoría 13-15 años.

Resultados de las nadadores bahienses:

Thiago Marinozzi - Uno Bahía Club

50 m espalda - 2° (27.40)

100 m espalda - 2° (59.82)

200 m espalda - 5° (2:16.20)

Victoria Stamati - Olimpo

200 m espalda - 7° (2:33.45)

50 m espalda - 6° (32.23)

100 m espalda - 7° (1:08.80)

4x100 libre femenina - 5° (4:08.26)

4x100 combinado femenino - 4° (4:33.20)

El Campeonato PanAm Aquatics Swimming Championships 2026 reunió a unos 550 nadadores provenientes de más de 30 países de América.

Cejas, debut y 13° posición

Además, en los últimos días se llevó a cabo el campeonato brasilero de aguas abiertas y entre los citados se encontró la bahiense Mora Cejas.

El mismo se llevó a cabo en la ciudad de Fortaleza y significó el debut de la nadadora de Uno Bahía Club con la selección nacional.

La bahiense alcanzó la 13° colocación en los 10K.

"Este torneo es una muestra de que, aunque con muchísimo esfuerzo, los sueños se cumplen. Es la primera vez representando a la Selección y compietiendo afuera del país. Estoy muy feliz con los resultados y muy agradecida de haber tenido esta oportunidad", mencionó.