Tres arrestados durante los festejos por el triunfo de la selección

Personal policial arrestó ayer a tres personas que protagonizaron incidentes durante los festejos por el triunfo de la selección argentina.

Fuentes de la comisaría Primera señalaron que en el marco del operativo los efectivos intervinieron rápidamente y controlaron dos peleas que se produjeron en inmediaciones del Teatro Municipal.

Mencionaron que el operativo fue coordinado por la citada dependencia en conjunto con la Jefatura Departamental y la secretaría de Seguridad del municipio.

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Indicaron que en avenida Alem y Alsina aprehendieron a Rodrigo Arce (24) y Joaquín Papin (21), quienes protagonizaron una gresca con otros sujetos.

En esas circunstancias, según refirieron, los policías redujeron y secuestraron en poder del primero un "cuchillo tipo carnicero".

En el mismo sector arrestaron a Nicolás Valetti (33), acusado de amenazar también con un arma blanca a un menor de edad.

En tanto, otros cuatro individuos fueron demorados por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública.