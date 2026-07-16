La revancha de Lautaro ante Inglaterra: de aquella expulsión insólita a un gol histórico

La historia de Lautaro Martínez y el fútbol está llena de capítulos increíbles y ayer le sumó uno de los mas gloriosos, tras anotar el gol del histórico triunfo ante Inglaterra, que clasificó a Argentina a la final del Mundial 2026.

El Toro entró a los 81 minutos y a los 92 marcó el 2 a 1 de cabeza, tras una gran asistencia de Lionel Messi.

Un gol que vimos ayer algunas veces y que volveremos a ver millones e infinitas veces por el resto de los tiempos.

Lo curioso es que este no fue el primer enfrentamiento del bahiense ante Inglaterra en un Mundial.

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Es que el delantero surgido en Liniers ya había jugado ante los ingleses, pero siendo Sub 20 y con un recuerdo literalmente puesto.

Es que en aquel encuentro por la primera fase del torneo juvenil disputado en Corea del Sur en 2017, el bahiense se fue expulsado tras una curiosa y polémica jugada revisada en el VAR, una herramienta que recién empezaba a utilizarse en competencias oficiales.

En el video (ver abajo), además, se lo veía al bahiense con un moretón en su rostro, ya que en la gira previa había sufrido un duro golpe en un amistoso que casi lo deja afuera de la cita mundialista.

Finalmente, aquel día Inglaterra se impuso por 3 a 0 y la albiceleste, dirigida por Claudio Úbeda, no pudo pasar de la fase de grupos pese a ganar el último juego ante Guinea por 5 a 0 con dos festejos de Martínez.

En aquel partido también había otros jugadores que están en el actual plantel de la Mayor: Marcos Senesi, Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios.

Lo cierto es que seis años después, los caminos de Lautaro, Inglaterra y un Mundial volvieron a cruzarse y esta vez el Toro escribió un capítulo gigante de su historia y, también, del fútbol argentino.