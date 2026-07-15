Una mujer fue hospitalizada luego de ser atropellada por una moto

Una mujer, que se desplazaba a pie, tuvo que ser hospitalizada luego de ser atropellada por una moto en el barrio Millampu.

En la esquina de 14 de Julio y Bullrich, María Antonia Gareca, de 58 años, fue impactada por la Yamaha RR 150 cc., al mando de César Benjamín Ayala, de 27 años.

La mujer tuvo que ser trasladada por una ambulancia hacia el Hospital Penna para una mejor atención médica.

Tomó intervención en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 1.