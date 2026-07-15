Crisis en el Hospital Italiano: "Hay compañeros que no tienen para darle de comer a sus hijos"

Los trabajadores del Hospital Italiano volverán a reunirse este miércoles con las autoridades de la institución para reclamar respuestas ante el retraso en el pago de los salarios.

La convocatoria fue definida con carácter de urgencia luego de que la semana pasada recibieran un depósito parcial y, hasta el momento, no hubiera novedades sobre el cobro del resto de los haberes ni del medio aguinaldo.

"La situación es desesperante. Es muy triste para los trabajadores, que hace dos años y medio vienen cobrando los sueldos desdoblados", sostuvo Juan Forchino, empleado del centro de salud y secretario de Prensa de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).

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Según explicó, la modalidad de pago parcial se volvió habitual y dificulta la economía cotidiana de las familias. "Es muy complejo poder paliar la situación con pagos desdoblados, de 300.000 o 400.000 pesos y, a los cinco o diez días, otro tanto", describió.

Forchino indicó que la semana pasada la administración depositó "600.000 pesos a cuenta", pero aseguró que desde entonces "no hubo ninguna notificación sobre los salarios".

"Hoy tenemos una reunión con las autoridades del Hospital Italiano en carácter de urgencia para ver si esto va a mejorar o, al menos, que nos cuenten cómo vienen manejando la situación y de dónde intentan conseguir los recursos para llevar tranquilidad a la familia hospitalaria", señaló, en diálogo con Panorama, por LU2.

Además, remarcó que tampoco existen definiciones respecto del aguinaldo. "No hay novedades del aguinaldo, no hay novedades de nada. No hay mucho canal de comunicación. El presidente del Hospital (Francisco Nardelli) nos dice que está consiguiendo la plata, pero la gestión la tiene que hacer todos los días", afirmó.

El dirigente sindical aseguró que la crisis económica también impactó de lleno en la cantidad de trabajadores. "Hoy somos alrededor de 300 familias. Éramos aproximadamente 480 y se han ido un montón de compañeros. En este último tiempo, además, despidieron a unos 12 trabajadores", detalló.

Según explicó, muchos optaron por renunciar debido a la incertidumbre salarial. "Con estos pagos desdoblados a muchos compañeros no les sirve, no les alcanza. Hay gente que no tiene para pagar el colectivo para ir a trabajar o para darle de comer a sus hijos. La situación es bastante desesperante", expresó.

En ese sentido, estimó que desde que comenzó la crisis "se fueron aproximadamente 180 personas" y recordó que el Hospital Italiano "quedó bastante quebrado".

A pesar del difícil escenario, Forchino aseguró que existen algunos indicadores que alimentan una expectativa de recuperación. "Además de integrar la comisión directiva, soy empleado del hospital y veo que hay trabajo, veo que se generan más ingresos", indicó.

Sin embargo, advirtió que la realidad del sistema sanitario sigue condicionando cualquier mejora. "Todo depende de que las obras sociales paguen. Hoy el sistema de salud está colapsado, está quebrado. Las obras sociales son las que fijan los importes y los plazos de pago", explicó.

De acuerdo con la información que manejan los trabajadores, la facturación del hospital habría crecido durante los últimos meses. "Nos dicen que el hospital está facturando un 30 % más, pero necesitaría otro 30 o 40 % para lograr el equilibrio económico que tanto buscan. Hoy están desfasados con los valores y necesitan que las obras sociales paguen antes para poder afrontar los salarios en tiempo y forma", sostuvo.

Forchino describió un clima de profunda preocupación entre los empleados y aseguró que la situación ya afecta la salud emocional de muchos trabajadores. "La situación es difícil, caótica, bastante compleja y los ánimos no son los mejores. Hay muchos compañeros con carpeta médica", relató.

Y concluyó con una de las imágenes que, según dijo, mejor refleja el presente del hospital: "Nos tenemos que contener entre nosotros porque te toca ver a un compañero llorar porque no tiene para darle de comer a sus hijos. Es una situación realmente desesperante".