El dato contundente de Argentina en semifinales: cuántas jugó y cómo salió

La sexta semifinal mundialista disputará esta tarde la Selección argentina y en la fría estadística hay un dato contundente: nunca perdió en esta instancia de la Copa del Mundo.

1930

La primera vez que llegó a esta instancia fue en Uruguay 1930, cuando goleó 6-1 a Estados Unidos en el Estadio Centenario gracias a los dobletes de Guillermo Stábile y Carlos Peucelle, más los tantos de Alejandro Scopelli y Luis Monti, para meterse en la primera final de la historia de los Mundiales.

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En Argentina 1978, cuando conquistó su primera estrella, no disputó una semifinal debido al formato de aquella Copa del Mundo. En ese torneo existía una segunda fase de grupos y los líderes de cada zona avanzaban directamente a la final.

1986

En México 1986, apenas unos días después del inolvidable triunfo sobre Inglaterra, Diego Armando Maradona volvió a ser determinante con dos goles para vencer 2-0 a Bélgica y llevar a la Selección a una nueva final, que luego terminaría con la consagración frente a Alemania.

1990

En Italia 1990 llegó otra noche histórica. Después de igualar 1-1 con el seleccionado anfitrión en Nápoles, el equipo dirigido por Carlos Bilardo se impuso 4-3 en la definición por penales con una actuación inolvidable de Sergio Goycochea, quien volvió a convertirse en héroe desde los doce pasos.

2014

En Brasil 2014, Argentina empató sin goles con Países Bajos durante los 120 minutos y otra vez resolvió la clasificación por penales. Sergio Romero atajó dos remates y depositó al conjunto de Alejandro Sabella en la final frente a Alemania, que luego perdería.

2022

En Qatar 2022, la albiceleste goleó 3-0 a Croacia con un tanto de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez para acceder al partido decisivo que terminaría con la obtención de la tercera Copa del Mundo.

El historial

El historial de Argentina en semifinales de los Mundiales:

Uruguay 1930: Argentina 6-1 Estados Unidos.

México 1986: Argentina 2-0 Bélgica.

Italia 1990: Argentina 1 (4)-1 (3) Italia, por penales.

Brasil 2014: Argentina 0 (4)-0 (2) Países Bajos, por penales.

Qatar 2022: Argentina 3-0 Croacia.