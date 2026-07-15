Intentaron robar en la casa de Lamine Yamal tras el triunfo de España ante Francia

La casa de Lamine Yamal, figura de la Selección de España, sufrió un intento de robo durante la madrugada de este miércoles, pocas horas después del triunfo por 2 a 0 ante Francia que clasificó al equipo español a la final del Mundial 2026.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona, donde dos personas encapuchadas intentaron trepar el muro de la propiedad y fueron detectadas por el sistema de cámaras y la seguridad privada del futbolista.

De acuerdo a la información de la prensa catalana, los intrusos escaparon al ser sorprendidos por el personal de vigilancia, que luego dio aviso a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña.

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Desde la fuerza confirmaron que investigan una tentativa de robo con fuerza, aunque evitaron identificar oficialmente al propietario de la vivienda por cuestiones de privacidad. Sin embargo, medios como La Vanguardia, El País y AS señalaron que se trata del domicilio del joven delantero del Barcelona y de la Selección española.

La propiedad es conocida en la zona porque, según la prensa española, antes perteneció a Gerard Piqué y Shakira, cuando ambos vivían en Barcelona durante su relación.

El intento de robo se produjo en una noche especial para Yamal, quien venía de ser parte del equipo español que derrotó a Francia en la semifinal del Mundial y se metió en la final del torneo.

Los Mossos también investigan otro presunto robo con fuerza ocurrido durante la misma madrugada en una vivienda cercana, por lo que una de las hipótesis es que los delincuentes hayan actuado en la misma zona residencial sin tener necesariamente como único objetivo la casa del futbolista.

El caso vuelve a poner el foco en la seguridad de los futbolistas en España, donde en los últimos años varios jugadores de alto perfil sufrieron robos o intentos de robo en sus domicilios.

Mientras avanza la investigación, Yamal continúa concentrado con España de cara a la final del Mundial 2026, donde el seleccionado español espera por el ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.