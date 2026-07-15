Balogun admitió que la habilitación de FIFA tras su expulsión generó nerviosismo en Estados Unidos

Folarin Balogun confesó que la decisión de FIFA de dejar en suspenso su sanción por la tarjeta roja le terminó jugando en contra a la Selección de Estados Unidos durante el Mundial 2026.

El delantero había sido expulsado el 1 de julio en el triunfo estadounidense por 2 a 0 ante Bosnia y Herzegovina, una roja que en principio implicaba una fecha automática de suspensión, pero FIFA resolvió suspender la sanción por un período probatorio de un año y lo habilitó para jugar los octavos de final ante Bélgica.

“Mi reacción inicial fue de felicidad por volver a estar en el equipo. Pero cuando empecé a reflexionar, supe que iba a generar mucha controversia”, reconoció Balogun en diálogo con CBS Mornings.

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La situación se convirtió en uno de los grandes temas del torneo, ya que la revisión de la sanción llegó después de que el presidente Donald Trump pidiera públicamente a Gianni Infantino que el caso fuera revisado. De esa manera, FIFA citó el artículo 27 de su Código Disciplinario para justificar la medida.

El delantero estadounidense admitió que la decisión, aunque lo benefició en lo personal, alteró el clima interno del plantel dirigido por Mauricio Pochettino.

“Incluso podía notar que entre mis compañeros había algo de nerviosismo, porque es una situación muy particular”, sostuvo el atacante.

El delantero remarcó que intentó abstraerse del ruido exterior, pero aceptó que no fue sencillo convivir con la polémica en la previa de un partido decisivo: “Cuanto más se acercaba el partido, intenté concentrarme lo mejor posible. Aun así, fue difícil. Había mucho ruido externo y eso es difícil de evitar”.

La habilitación permitió que Balogun estuviera disponible para el cruce de octavos de final ante Bélgica, aunque Estados Unidos terminó perdiendo 4 a 1 y quedó eliminado del Mundial.

El caso dejó expuesta a FIFA por el manejo disciplinario de la situación y generó críticas desde distintos sectores del fútbol internacional, mientras Balogun reconoció que la controversia impactó emocionalmente en el seleccionado local en uno de los momentos más importantes de la Copa del Mundo.