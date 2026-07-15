Valentina Cervantes, Agus Gandolfo y Kelci-Rose: las “muchachas” ya están en Atlanta

Las parejas de los jugadores de la Selección argentina ya se encuentran en Atlanta para la esperada semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Mercedes-Benz a las 16.

Al igual que los hinchas argentinos que siguen a la Selección, las "muchachas" empacaron sus camisetas y se trasladaron a la ciudad para hinchar por la albiceleste y acompañar a sus parejas en este nuevo avance en la competencia más importante del fútbol.

Una de las primeras en llegar fue la influencer Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien mostró todo su recorrido.

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Acompañada por sus hijos y por la familia de su pareja, adelantó: "Ya estamos", con una foto de su bebé en el aeropuerto.

Por otra parte, también mostró imágenes de sus familiares hinchando: "La banda Fernández manija". Y también mostró una realidad de muchos argentinos: "No vamos a dormir en toda la noche".

La modelo Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, mostró su llegada a Atlanta en un avión privado: "Qué nervios manejamos, por Dios", expresó.

Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, también llegó a Atlanta durante esas horas y se mostró ansiosa por el enfrentamiento. A través de sus historias de Instagram, la influencer grabó el estadio desde afuera, mientras entrenaba en un gimnasio de la zona.

La influencer y futbolista inglesa, Kelci-Rose, pareja de Marcos Senesi, aterrizó en Atlanta durante la tarde del martes. Como es habitual para ella, participó del último banderazo argentino en la ciudad.