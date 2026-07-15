Un adolescente resultó herido en el Bajo Rondeau

La policía trata de determinar las circunstancias en las que anoche un adolescente de 15 años resultó con una herida en una de sus piernas durante un incidente ocurrido en la zona del Bajo Rondeau.

Fuentes oficiales indicaron que el menor ingresó alrededor de las 22.30 de la víspera en la guardia del Hospital Municipal, manifestando haber sufrido una lesión de arma de fuego en la extremidad derecha.

Voceros consultados señalaron que la herida tenía orificio de entrada y salida, y que el joven quedó algunas horas en observación tras recibir atención médica.

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También mencionaron que, de acuerdo a la opinión de los profesionales, "la lesión sería compatible con un perdigón o un arma de aire comprimido".

Explicaron además que efectivos policiales de la seccional Quinta se entrevistaron con allegados al joven y no brindaron mayores detalles de lo sucedido.