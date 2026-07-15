Ruta 33: un muerto y un herido tras un choque entre un camión y una camioneta

Una persona murió y otra resultó herida este miércoles como consecuencia de un choque frontal entre un camión de YPF y una camioneta, ocurrido en la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 14.

En el lugar trabajan equipos de emergencia y fuerzas de seguridad, mientras el tránsito permanece totalmente cortado en ambas direcciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por el momento no se informó la identidad de las personas involucradas ni las causas que provocaron el siniestro.

Noticia en desarrollo