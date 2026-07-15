Ruta 33: un muerto y un herido tras un choque entre un camión y una camioneta
En el lugar trabajan equipos de emergencia y fuerzas de seguridad, mientras el tránsito permanece totalmente cortado en ambas direcciones.
Una persona murió y otra resultó herida este miércoles como consecuencia de un choque frontal entre un camión de YPF y una camioneta, ocurrido en la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 14.
En el lugar trabajan equipos de emergencia y fuerzas de seguridad, mientras el tránsito permanece totalmente cortado en ambas direcciones.
Por el momento no se informó la identidad de las personas involucradas ni las causas que provocaron el siniestro.
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