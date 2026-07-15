Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Senior liguista: Sporting y Pacífico de Cabildo jugarán la final del Apertura

El Tifón dejó en el camino a Bella Vista y el rojinegro a Comercial.

El sorprendente Pacífico de Cabildo y Sporting jugarán la final del certamen Apertura en el Fútbol Senior de la Liga del Sur.

El elenco que conduce Ema Florín venció a Bella Vista --campeón de la edición 2025-- 2 a 0, con goles de Esteban Angelini y Santiago Martín.

Por su parte, el rojinegro derrotó a Comercial 2 a 0, con conquistas de José Alberto Mosqueira y Marco Cossu.

La final se jugará el próximo martes.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
El pais.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE