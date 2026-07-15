Senior liguista: Sporting y Pacífico de Cabildo jugarán la final del Apertura
El Tifón dejó en el camino a Bella Vista y el rojinegro a Comercial.
El sorprendente Pacífico de Cabildo y Sporting jugarán la final del certamen Apertura en el Fútbol Senior de la Liga del Sur.
El elenco que conduce Ema Florín venció a Bella Vista --campeón de la edición 2025-- 2 a 0, con goles de Esteban Angelini y Santiago Martín.
Por su parte, el rojinegro derrotó a Comercial 2 a 0, con conquistas de José Alberto Mosqueira y Marco Cossu.
La final se jugará el próximo martes.