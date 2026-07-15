Senior liguista: Sporting y Pacífico de Cabildo jugarán la final del Apertura

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El sorprendente Pacífico de Cabildo y Sporting jugarán la final del certamen Apertura en el Fútbol Senior de la Liga del Sur.

El elenco que conduce Ema Florín venció a Bella Vista --campeón de la edición 2025-- 2 a 0, con goles de Esteban Angelini y Santiago Martín.

Por su parte, el rojinegro derrotó a Comercial 2 a 0, con conquistas de José Alberto Mosqueira y Marco Cossu.

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La final se jugará el próximo martes.