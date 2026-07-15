Victoria Villarruel en la previa de Argentina-Inglaterra: “Piratas usurpadores”

La previa del cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 también se metió en la agenda política nacional.

A horas del partido en Atlanta, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un filoso mensaje en redes sociales y afirmó: “Mañana jugamos contra los piratas usurpadores”.

La funcionaria sostuvo que el duelo ante los ingleses “no es un partido más” y vinculó el encuentro con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, comenzó Villarruel en una publicación realizada cerca de la medianoche de este miércoles.

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Luego reforzó su postura con una frase cargada de tono político y futbolero. “No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, escribió.

La vicepresidenta cerró el posteo con un mensaje de apoyo a la Selección y una nueva mención al reclamo argentino por las islas. “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, expresó.

La publicación tuvo una rápida repercusión. A pesar del horario del posteo, en pocos minutos superó las 40 mil visualizaciones, los 2 mil “me gusta” y acumuló más de 500 comentarios.

Al contrario de Scaloni, que intentó bajarle tensión al partido, la vicepresidenta eligió vincular la semifinal con Malvinas, el legado de Diego Maradona por el partido del Mundial 1986 y la posibilidad de que este sea el último Mundial de Lionel Messi.

No es la primera vez que Villarruel apunta contra los británicos en sus redes sociales. Días atrás, recordó la segunda invasión inglesa y destacó la resistencia del pueblo de Buenos Aires en 1807.

La publicación de este martes volvió a encender el debate en la previa de una semifinal marcada por la expectativa deportiva y por una rivalidad histórica que excede la cancha. (el doce)