Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en agosto

Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán un 1,9% en agosto en línea con el dato de inflación de junio, que informó este martes el INDEC.

Así, el haber mínimo llegará a $419.817,13 en el octavo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan. Al sumar ese refuerzo, la jubilación pasaría a $489.817,13.

El alza para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

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Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la ANSES. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $150.861,93 en agosto.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en agosto con aumento

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en agosto de la siguiente manera, sin contar el bono:

La jubilación mínima: $419.817,13;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $335.853,70;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $293.872;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $192.047,17.

En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.

Desde hace dos años, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde agosto 2026

La AUH y otras asignaciones quedarían desde agosto de la siguiente manera, dada la inflación del 1,9% en junio que reportó el INDEC.

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.861,93

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $150.861,93

La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $75.439,63 para el primer escalón de ingresos.