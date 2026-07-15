Del escenario internacional al Gran Plaza Teatro: llega Martín Masiello

Hay artistas que no necesitan grandes artificios para conquistar al público. Les alcanza con subir al escenario y dejar que su voz haga el resto. Ese es el caso de Martín Masiello, quien el próximo 23 de agosto, desde las 20, llegará al Gran Plaza Teatro para presentar un espectáculo pensado para quienes disfrutan de las grandes interpretaciones y las canciones que atraviesan generaciones.

Reconocido por su extraordinaria capacidad vocal y por la intensidad con la que interpreta cada obra, Martín ha construido una carrera que lo llevó a presentarse en importantes escenarios y a ganarse el reconocimiento de un público que valora la calidad artística por encima de las modas. Su repertorio combina grandes clásicos, momentos de fuerte impronta lírica y canciones populares interpretadas con un sello personal que convierte cada presentación en una experiencia diferente.

Su show propone un recorrido cargado de emoción, donde la potencia de su voz se complementa con una cuidada puesta en escena y un clima íntimo que invita a disfrutar cada interpretación.

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