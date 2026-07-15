“Sus 10 trucos sucios”: The Sun apuntó contra Dibu Martínez antes de Argentina-Inglaterra

El diario inglés The Sun calentó la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra con una nota dedicada a Emiliano “Dibu” Martínez, al que describió como una de las grandes amenazas que deberá superar el equipo británico.

Bajo el título “Los 10 trucos sucios de Emiliano Martínez que Inglaterra y Harry Kane deben superar”, el medio británico repasó las tácticas psicológicas que, según su mirada, utiliza el arquero argentino para incomodar a sus rivales, especialmente en definiciones por penales.

La publicación recordó el peso que tuvo Martínez en la consagración de Argentina en Qatar 2022 y remarcó que el arquero volvió a ser clave en el recorrido de la Selección de Lionel Scaloni hasta la semifinal del Mundial 2026.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Uno por uno

Entre los recursos señalados por The Sun aparecen:

1) Intimidación en penales.

2) Provocaciones verbales.

3) Demora para entregar el balón.

4) Balón lanzado lejos.

5) Quejas con el arbitraje.

6) Celebraciones exageradas.

7) Contacto visual.

8) Uso del tamaño.

9) Rebotes calculados.

10) Rol de villano.

El contenido

El medio inglés también hizo referencia a la actuación del Dibu en la semifinal de la Copa América 2021 ante Colombia, cuando atajó tres penales y lanzó frases que quedaron en la historia, como parte de su estrategia para meterse en la cabeza de los ejecutantes.

La nota apuntó además que algunas de esas conductas fueron limitadas por las nuevas reglas del IFAB, que buscó impedir distracciones, demoras innecesarias y movimientos antideportivos de los arqueros antes de los penales. Sin embargo, el diario advirtió que el arquero argentino suele “estirar los límites” del reglamento.

The Sun sostuvo que el arquero de Aston Villa utiliza su presencia física, su mirada fija sobre los pateadores y sus celebraciones posteriores a las atajadas como parte de una construcción psicológica que lo convierte en un personaje incómodo para los rivales.

La publicación se dio a horas del cruce entre Argentina e Inglaterra en Atlanta, un partido cargado de historia y con la posibilidad latente de una definición por penales, escenario en el que Dibu Martínez ya construyó parte de su leyenda con la camiseta argentina.

Mientras en Inglaterra intentan preparar a Harry Kane y compañía para no caer en las provocaciones, Argentina confía en uno de los arqueros más determinantes de su historia reciente para buscar un lugar en una nueva final del mundo.