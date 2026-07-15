Obras de ABSA: afectarán el suministro de agua en varios barrios de Bahía Blanca

ABSA informó que hoy se realizan trabajos programados en el barrio Harding Green vinculado con las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Las tares avanzan en las intersecciones de las calles Gambartes y Araucanos; y en Malharro y Araucanos, por lo que estará afectado el suministro de agua en Harding Green, Viajantes del Sur, Villa Aeropuerto, San Vicente, Base Aeronaval Comandante Espora, 17 de Agosto y Villa Hipódromo.

Rehabilitación Acueducto Brandsen

Por otra parte, siguen adelante las tareas sobre el Acueducto Brandsen, donde ya se concluyó la limpieza de la traza entre las calles San Martín y Brown, y aún se trabaja en el armado de la pieza para cerrar la cañería.

Se estima que la intervención concluirá en horas del mediodía y a partir de ese momento comenzar a regularizar el servicio de agua a los sectores afectados con baja presión, como el barrio Pedro Pico.

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Por lo expuesto, la empresa solicita a los usuarios continuar con el cuidado de las reservas de agua y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

ABSA recuerda que, ante dificultades en el servicio, cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.