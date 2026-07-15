Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Mundial FIFA 2026.

En imágenes: Bahía Blanca festeja el triunfo de la Selección y la clasificación a la final

La ciudad se reunió una vez en el Teatro Municipal para festejar un triunfo de la Scaloneta.

Vecinos de todos los puntos de la ciudad llegaron hasta el Teatro Municipal para celebrar el triunfo de la Selección y la clasificación a la final del Mundial.

Como es habitual ante cada gran acontecimiento deportivo, los hinchas argentinos se congregaron en avenida Alem y Alsina para compartir otro momento histórico.

Noticias Relacionadas

Cantos, banderas, fuegos artificiales le dieron colorido a otra multitudinaria reunión de vecinos de la localidad.

Todos ellos fueron vistos, retratados e inmortalizados en el ojo de los fotógrafos de La Nueva.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
El pais.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE