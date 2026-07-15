En imágenes: Bahía Blanca festeja el triunfo de la Selección y la clasificación a la final

Vecinos de todos los puntos de la ciudad llegaron hasta el Teatro Municipal para celebrar el triunfo de la Selección y la clasificación a la final del Mundial.

Como es habitual ante cada gran acontecimiento deportivo, los hinchas argentinos se congregaron en avenida Alem y Alsina para compartir otro momento histórico.

Cantos, banderas, fuegos artificiales le dieron colorido a otra multitudinaria reunión de vecinos de la localidad.

Todos ellos fueron vistos, retratados e inmortalizados en el ojo de los fotógrafos de La Nueva.