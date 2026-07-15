En imágenes: Bahía Blanca festeja el triunfo de la Selección y la clasificación a la final
La ciudad se reunió una vez en el Teatro Municipal para festejar un triunfo de la Scaloneta.
Vecinos de todos los puntos de la ciudad llegaron hasta el Teatro Municipal para celebrar el triunfo de la Selección y la clasificación a la final del Mundial.
Como es habitual ante cada gran acontecimiento deportivo, los hinchas argentinos se congregaron en avenida Alem y Alsina para compartir otro momento histórico.
Cantos, banderas, fuegos artificiales le dieron colorido a otra multitudinaria reunión de vecinos de la localidad.
Todos ellos fueron vistos, retratados e inmortalizados en el ojo de los fotógrafos de La Nueva.