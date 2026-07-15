Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.506,61 para la venta y de $1.456,79 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,47% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.546,00 (+0,65%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.530,00 (+0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.943,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.515,35 (+0,49%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.566,34 (+0,53%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 406 puntos básicos (0,00%).