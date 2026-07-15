¡Vamos por el bicampeonato, Selección!: Cuándo, dónde y a qué hora vuelve a jugar Argentina
El combinado nacional venció a Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal.
Con la Selección Argentina en carrera, tan sólo dos equipos siguen soñando con ganar el Mundial 2026.
El combinado nacional se medirá en la final ante España, el domingo a las 16, tras la histórica victoria ante Inglaterra por 2 a 1.
El partido por el título se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Mientras que el sábado, desde las 18, se enfrentarán Francia e Inglaterra por el tercer puesto.
El cotejo por el último escalón del podio se llevará a cabo en Hard Rock Stadium de Miami.