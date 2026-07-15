¡Vamos por el bicampeonato, Selección!: Cuándo, dónde y a qué hora vuelve a jugar Argentina

Con la Selección Argentina en carrera, tan sólo dos equipos siguen soñando con ganar el Mundial 2026.

El combinado nacional se medirá en la final ante España, el domingo a las 16, tras la histórica victoria ante Inglaterra por 2 a 1.

El partido por el título se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mientras que el sábado, desde las 18, se enfrentarán Francia e Inglaterra por el tercer puesto.

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El cotejo por el último escalón del podio se llevará a cabo en Hard Rock Stadium de Miami.